Más de 40 familias de la calle Venancio Tec, y de la colonia Terencio Tah Quetzal, permanecen sin suministro de energía eléctrica desde las 17:00 horas del miércoles, tras registrarse un cortocircuito en un transformador de la zona.

Pese a que la falla fue reportada de inmediato, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) indicó que el desperfecto sería atendido este jueves, sin especificar un horario, hasta las 13:00 horas de este día, ninguna brigada había acudido al lugar para restablecer el servicio.

Noticia Destacada Habitantes de Lázaro Cárdenas en Champotón exigen solución a apagón prolongado

El corte afecta directamente a los comercios locales, Mariano Aban, propietario de la tortillería y tienda de abarrotes "La Nueva Luz", señaló que la falta de electricidad le genera pérdidas superiores a los 500 pesos diarios únicamente en la operación de su molino, además de los gastos adicionales que implica trasladar la producción a otro establecimiento para cumplir con sus clientes.

El comerciante explicó que su local opera con dos líneas de suministro, por lo que solo la mitad del establecimiento tiene corriente. Esta situación mantiene inoperantes al menos tres neveras conectadas a la fase dañada, poniendo en riesgo de descomposición mercancía perecedera como lácteos, jugos y refrescos.

Aban destacó que acudió personalmente a reforzar el reporte vecinal, donde le solicitaron su recibo de luz para dar seguimiento al folio.

Noticia Destacada Apagón masivo en la Península detiene actividades en Lázaro Cárdenas

Asimismo, exhortó a las más de 40 familias perjudicadas a presentar sus propias denuncias ante la paraestatal, señalando que la falta de reportes individuales retrasa la asignación de cuadrillas.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha obtenido una postura oficial por parte de la CFE respecto al tiempo estimado para la reparación del transformador.