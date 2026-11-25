El aumento en las tarifas por el uso de los baños del mercado municipal generó inconformidad entre los locatarios, quienes reclamaron que la administración aplicara los nuevos precios sin previo aviso y sin mejorar las condiciones de las instalaciones sanitarias.

El ajuste elevó de dos a cinco pesos el costo del servicio para los comerciantes, mientras que para el público en general pasó de cinco a 10 pesos, lo que provocó que más de un centenar de locatarios solicitaran una reunión con el administrador del centro de abasto, José Mercedes Cen Dzu, para manifestar su desacuerdo con la medida.

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Durante el encuentro, una de las comerciantes señaló que antes de incrementar el costo del servicio deberían atenderse las deficiencias de los sanitarios, pues aseguró que las instalaciones se encuentran en condiciones inadecuadas y algunas puertas ni siquiera funcionan.

La locataria consideró que no es justificable aumentar las tarifas mientras los baños continúen presentando estas deficiencias, por lo que pidió reconsiderar el ajuste y priorizar el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones.

Los comerciantes insistieron en que el incremento debe ir acompañado de mejores condiciones en el servicio, pues tanto quienes trabajan en el mercado como los clientes utilizan diariamente estos espacios.