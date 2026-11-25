Una camioneta terminó envuelta en llamas luego de impactarse contra la base de concreto de un poste metálico del alumbrado público en el kilómetro 16 del Anillo Periférico, donde se movilizaron equipos de emergencia y elementos policiacos, además de causar alarma entre los conductores que transitaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando una camioneta marca Volkswagen, tipo Robust, transitaba de norte a sur, en el tramo comprendido entre los pasos a desnivel de las salidas hacia Valladolid y Kanasín.

Por causas que aún no fueron precisadas, el conductor perdió el control del volante, salió de la cinta asfáltica y se impactó contra la estructura de concreto que sostiene un poste del alumbrado público.

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A consecuencia de la fuerza del choque, la unidad resultó con severos daños en la parte frontal y el compartimento del motor, lo que al parecer provocó que comenzara a incendiarse poco después del impacto.

Las llamas y una densa columna de humo fueron visibles desde varios metros de distancia. Tras el reporte a través del número de emergencias 9-1-1, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y bomberos acudieron al sitio para controlar el fuego y asegurar el área.

El tramo fue delimitado mientras se llevaban a cabo las labores de enfriamiento y el retiro de la camioneta mediante una grúa. Las autoridades se encargaron de las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y evaluar los daños ocasionados a la infraestructura urbana. No se precisó si hubo personas lesionadas.

Robo a predio en Chelem

Una sentencia de dos años de prisión se dictó a Enrique L.S. por el delito de robo calificado, tras sustraer dinero en efectivo de una vivienda en Chelem Puerto, comisaría de Progreso, luego de las pruebas expuestas por la Fiscalía.

De acuerdo con datos integrados en la causa penal 102/2025, el 5 de noviembre de 2025, el ahora sentenciado ingresó a la vivienda y se apoderó de dinero en efectivo en diversas denominaciones, así como de un billete de 20 dólares canadienses, propiedad de una persona de esa nacionalidad.

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Fue detenido en el interior del inmueble por policías estatales y se recuperó lo sustraído, además de asegurarse un cuchillo metálico. Durante la audiencia en los juzgados de Tekax, los fiscales de litigación expusieron los elementos que sustentan la responsabilidad penal del encausado.

La Jueza de Control admitió el procedimiento abreviado y dictó la condena. Además de la pena privativa de la libertad, se le impusieron 33 días de multa por un monto de tres mil 733.62 pesos y las medidas de seguridad correspondientes, quedando firme la resolución.