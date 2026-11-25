Las lluvias ocasionadas por el Frente Frío número 8 provocaron escurrimientos en distintas colonias de Isla Mujeres hacia la laguna Salina Grande, por lo que Protección Civil activó desde el mediodía del martes una bomba de achique para evitar que el cuerpo de agua se desborde.

De acuerdo con estimaciones del personal de la dependencia, durante los últimos dos días se expulsaron aproximadamente 15 mil 552 metros cúbicos de agua, con lo que el volumen bombeado durante el periodo de precipitaciones alcanzó los 145 mil 900 metros cúbicos, considerando también los trabajos realizados en la laguna Salina Chica.

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En el caso de la Salina Grande, se han acumulado 11 días de labores de achique, mientras que en la Salina Chica se contabilizan cinco días de operación para controlar los niveles de agua y prevenir afectaciones en las zonas cercanas.

Personal de Protección Civil indicó que la bomba de la Salina Grande será detenida cuando el nivel del agua descienda a los 20 centímetros, luego de que durante la víspera superara los 30 centímetros.

Por su parte, la laguna Salina Chica no representaba riesgo de desbordamiento hasta este miércoles, por lo que no se tenía previsto activar las bombas. Además, el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no anticipaba nuevas precipitaciones para este jueves.