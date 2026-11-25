El contralmirante Álvaro Montiel López fue nombrado subsecretario de Gobierno de Campeche. Su designación fue anunciada por el Gobierno estatal y ya aparece en el directorio oficial de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Víctor Manuel Sarmiento Maldonado.

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¿Quién es Álvaro Montiel López?

Montiel López tiene trayectoria en la Armada de México, particularmente en el Cuerpo de Infantería de Marina. Un antecedente de su carrera aparece en un documento enviado al Senado en noviembre de 2012, cuando se solicitó la ratificación del grado que ostentaba como capitán de navío, con especialidad de paracaidista.

Posteriormente, su nombre fue incluido en el dictamen legislativo de noviembre de 2024 relacionado con la ratificación de 110 ascensos de distintos grados navales. Actualmente ostenta el grado de contralmirante.

JGH