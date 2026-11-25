Desde que comenzó La Mansión VIP 2, mucho se ha comentado sobre los participantes y los que semana a semana han estado en riesgo de salir, mientras que otros han ido ganando fuerza. Hasta el momento, uno de los que ya no están en la competencia es Rod Contreras, quien estaba en los últimos lugares.

Ahora la producción encabezada por el creador de contenido HotSpanish, ha revelado nueva información para que los fans puedan apoyar a sus preferidos.

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¿Cómo van los lugares dentro de La Mansión VIP 2?

De acuerdo con los datos que se tienen hasta el momento, Tony Aguirre se mantiene en el primer lugar de La Mansión VIP 2, mientras que Itatí López está en el segundo puesto.

Por su parte, Jorjais ha logrado mantener el puesto que logró la semana pasada al colocarse en el tercer puesto, al igual que JLexis quien permanece en la cuarta posición.

También, se dio a conocer que Paolita Suárez ha sido una de las participantes que ha caído posiciones en la tabla de posiciones, la cual te dejamos completa a continuación:

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Tony Aguirre Itatí López Jorjais Jlexis Doña Alegría Paola Suárez La Cukis Odette Oriena Bellakat Karely Ruiz Edwin Mendoza Anahí Ríos Joao Ferreira Deiby Ruiz Cintia Cossio Alejandra Gaxiola Yetus

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