Kantunilkín celebra la tradicional Primicia con rituales mayas y ofrendas

Entre el aroma a incienso, el estruendo de los voladores y las alegres notas de la jarana, vaqueros, gremistas y diputados de la feria se reunieron este domingo para llevar a cabo la tradicional "Primicia".

Este sagrado ritual maya, que se realiza año con año desde hace más de un siglo, tiene como objetivo principal pedir a los dioses y a la santa patrona por la salud de los organizadores y habitantes del pueblo, así como garantizar que las próximas festividades patronales transcurran en completa paz y sin accidente alguno que lamentar.

La jornada ceremonial dio inicio desde las ocho de la mañana en las instalaciones de la Expo Feria, donde hombres y mujeres unieron esfuerzos respetando las costumbres de sus antepasados.

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Rodeado de misticismo y profunda devoción, el rezandero maya Teodoro Canul Balam encabezó los rezos en lengua materna para ofrendar los alimentos ceremoniales ante un altar rústico, en este ritual, los varones se encargaron de preparar el "Noh Hua", una gran tortilla sagrada elaborada a base de pepita molida, la cual fue envuelta cuidadosamente en hojas de palma de chit antes de ser depositada en el "pib", un horno de tierra previamente calentado donde se cocinó durante dos horas.

Por su parte, las mujeres trabajaron a varios metros de distancia elaborando en enormes paila el "Choco' ob" o "kool", una deliciosa sopa de pollo que acompaña los manjares. Según marca la tradición transmitida por generaciones, las mujeres no deben acercarse a la zona donde los hombres preparan los panes ceremoniales para evitar los malos aires. Los insumos utilizados, como la masa, la carne, la pepita y los refrescos, fueron aportados por los propios vaqueros para pedir la protección de los guardianes de los cuatro puntos del municipio y de la Virgen de la Inmaculada Concepción.

Los miembros del Consejo Supremo Maya recibieron los manjares sagrados para entregarlos mediante solemnes plegarias a la patrona de Kantunilkín / Luis Enrique Cauich

Alrededor de la una de la tarde, mientras la comida se cocinaba bajo tierra, se llevó a cabo la bendición del ruedo taurino donde los vaqueros trabajarán durante las tardes de lidia. Una vez desenterradas las ofrendas del pib, la comitiva emprendió una emotiva caminata hacia la iglesia del centro.

Allí, los miembros del Consejo Supremo Maya recibieron los manjares sagrados para entregarlos mediante solemnes plegarias a la patrona de Kantunilkín. Cerca de las seis de la tarde, los participantes regresaron al recinto ferial para compartir y degustar en comunidad todos los alimentos preparados a lo largo del día.

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Esta colorida primicia representa el segundo preámbulo de las festividades locales, luego del tradicional convite realizado por las autoridades. La comunidad ya se prepara para el tercer y último anunció que ocurrirá este 30 de noviembre con el corte y siembra del sagrado árbol de ceibo en el ruedo, marcando el inicio formal de las fiestas que culminarán el 12 de diciembre.

Con esta emotiva jornada de fe, Kantunilkín reafirma la fuerza de su identidad cultural y da continuidad a una hermosa costumbre ancestral que une a las familias en torno a sus tradiciones.