Yucatán reporta balance positivo de 2 mil 780 mdp y reduce su deuda pública

Yucatán cerró el tercer trimestre de 2026 con un balance presupuestario positivo de 2 mil 780.9 millones de pesos y una reducción de 1.3% en su deuda pública de largo plazo, que se ubicó en 9 mil 225.5 millones de pesos.

Con estos resultados, el gobernador Joaquín Díaz Mena presentó las bases del Presupuesto 2027, orientado a fortalecer la eficiencia del gasto y atender las prioridades del estado.

Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, el mandatario expuso que su administración busca mejorar la distribución de los recursos públicos, privilegiando las inversiones que generen mayores beneficios para la población y evitando duplicidades entre dependencias.

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Díaz Mena señaló que el objetivo es consolidar un presupuesto que permita cumplir los compromisos con las y los yucatecos y avanzar en el proyecto del Renacimiento Maya, bajo principios de honestidad, transparencia y responsabilidad.

Deuda pública de Yucatán disminuye 122 millones de pesos

Al presentar el balance financiero, se informó que la deuda pública de largo plazo pasó a 9 mil 225.5 millones de pesos, lo que representa 122 millones de pesos menos respecto al cierre de 2025, equivalente a una disminución de 1.3%.

El Gobernador destacó que el manejo de las finanzas debe acompañarse de una coordinación más estrecha entre las áreas de planeación, programación, presupuesto y evaluación, a fin de identificar los programas que funcionan y corregir aquellos que requieren ajustes.

Asimismo, pidió mantener al Consejo Consultivo como un espacio de diálogo y participación entre el Gobierno estatal y los distintos sectores de la sociedad, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

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Empresarios reconocen manejo de las finanzas públicas

Representantes del sector empresarial y financiero reconocieron los resultados presentados por el Gobierno de Yucatán y el trabajo realizado en materia de financiamiento.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Esteban Roche Rivero, felicitó al Gobernador y a su gabinete por el manejo de las finanzas públicas, así como por los resultados de la renegociación de la deuda.

Por su parte, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Grupo Yucatán, Isaías Marrufo Góngora, reconoció el ejercicio presupuestal y destacó que la entidad avanza hacia una mayor competitividad.

El vicepresidente de la Coparmex, Amenofis Acosta Ríos, también resaltó el trabajo realizado en materia de financiamiento, en el marco de la presentación de las bases presupuestales para 2027.