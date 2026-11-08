¿Cuánto cuesta un taxi desde la Feria Yucatán Xmatkuil 2026? Estas son las tarifas autorizadas por la ATY

Regresar en taxi de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 costará entre 170 y 500 pesos, dependiendo de la colonia, fraccionamiento o municipio de destino.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) publicó el tabulador de tarifas autorizadas para evitar cobros excesivos durante las actividades del recinto ferial.

Los precios se mantienen sin aumentos respecto al año pasado y serán obligatorios para las unidades del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) y las demás agrupaciones autorizadas que ofrecerán servicio durante la feria.

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Tarifas de taxi desde Xmatkuil 2026: precios por colonia y municipio

Entre los destinos más solicitados, el traslado desde Xmatkuil hasta la Plaza Grande de Mérida tendrá un costo de 250 pesos, mientras que viajar al Centro de Kanasín costará 230 pesos y al Centro de Umán, 350 pesos.

Las tarifas más económicas, de 170 pesos, corresponden a zonas cercanas al recinto, como Dzununcán, San Luis, Plan de Ayala Sur y Santa.

Para colonias como Granjas, Mulchechén, Emiliano Zapata Sur, Azcorra, Morelos, Vicente Solís y Vergel, el precio autorizado será de 230 pesos.

En tanto, quienes regresen a Pacabtún, Mayapán, Fidel Velázquez, Chuminópolis, Ávila Camacho o el Fraccionamiento del Parque deberán pagar 260 pesos.

¿Cuánto cuesta un taxi de Xmatkuil a otras colonias de Mérida?

El tabulador contempla tarifas de 300 pesos para destinos como Alemán, Itzimná, Brisas, Chichí Suárez, Petcanché, Leandro Valle y Santa María Chuburná. El mismo precio aplica para Piedra de Agua, Itzincab y San Pedro Noh Pat.

Los viajes a México, Héroes, Pensiones, Chenkú, Juan Pablo II, Miguel Hidalgo y la zona hotelera tendrán un costo de 350 pesos.

Para Ciudad Caucel, la tarifa será de 380 pesos, mientras que Altabrisa, Montebello, Gran Plaza, Cordemex, San Ramón Norte, Maya y Francisco de Montejo tendrán un precio de 400 pesos.

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Los destinos con tarifas más elevadas serán Gran Santa Fe Norte y Caucel Pueblo, con 450 pesos, así como Dzityá, Las Américas, Komchén, Country Club, Privadas Conkal y Xcanatún, con 500 pesos.

Tarifas oficiales para evitar cobros excesivos

La ATY indicó que los precios establecidos deberán respetarse durante la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, por lo que los usuarios pueden consultar el costo correspondiente a su destino antes de abordar.

El tabulador busca brindar certeza a los visitantes que opten por el servicio de taxi para regresar a sus hogares después de disfrutar de los conciertos, espectáculos y actividades de la feria.