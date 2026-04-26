Aumenta el calor en Playa del Carmen; advierten riesgos por altas temperaturas

La falta de masas de aire polar y frentes fríos provoca que aumenten las temperaturas desde los 32 a 34 grados, el riesgo de mayor al exponerse muchas horas bajo los rayos del sol, ante este escenario por salud, no se debe ingerir alimentos en la calle", informó el meteorólogo de Protección Civil de Playa del Carmen, Antonio Morales Ocaña.

Este calor provoca que nuestros alimentos comiencen a echarse a perder muy rápidamente, por eso no se deben de consumir alimentos en la calle, y menos en lugares donde no hay higiene, dijo el meteorólogo.

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Estamos viendo y sintiendo que las ondas de calor son más frecuentes por falta de masas de aire polar y frentes fríos, esto hace que las temperaturas vayan en ascenso.

Sostuvo que las altas temperaturas provocan la rápida descomposición de los alimentos, por eso no se debe de consumir alimentos en la calle para evitar enfermedades gastrointestinales.

Por otro parte, dijo el meteorólogo Morales Pérez, se hace el llamado a la población a no permanecer mucho tiempo a la intemperie, porque la radiación solar infrarroja o ultravioleta, llega perpendicularmente a nuestra zona, y eso provoca a sufrir golpes de calor, incluso, cáncer en la piel.

Recordemos que el exceso de calor hace que perdamos nosotros líquidos corporales por medio de la sudoración en exceso y sobrevenga la deshidratación.

¿Cuáles son los efectos que provocan las altas temperaturas?

Mareos, vértigo, sudor en exceso y posteriormente pueden haber desmayo, cansancio, agotamiento que en algunos de los casos es letal para la gente.

Por la exposición prolongada al sol vienen los golpes de calor, y vienen efectos colaterales de la onda de calor tropical que está afectando gran parte del país, temperaturas con cerca de los 45 grados en el centro del país.

El funcionario advirtió que esas temperaturas 48 o 50 grados pueda darse en la Península de Yucatán en Yucatán, y que con esos niveles se pudiese llegar en el estado al orden de los 30, 35 grados de máxima.

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Sin embargo, estamos comenzando la temporada de calor y de aquí en adelante cada día comienzan los picos de las temperaturas máximas.

Recordó que van tres años consecutivos con estos récords de que la temperatura media está arriba de los 28 grados y las temperaturas máximas el año pasado fue de los 34 grados de sensación térmica.

Las altas temperaturas que se esta resintiendo es dañino para cualquier ser viviente en el planeta, nosotros debemos de tomar todas las precauciones debidas para evitar problemas de salud, concluyó.