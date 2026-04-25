Yucatán "arderá" este domingo con sensación términa de hasta 48°C: estos son los municipios con mayor riesgo

La ola de calor no da tregua en Yucatán, y lo peor es que apenas inicia. La Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que este domingo 26 de abril, las temperaturas en el interior del estado oscilarán entre los 39° y los 43°C en municipios del interior del estado, y de 32°C a 34°C en la zona costera.

La autoridad advirtió que las condiciones de calor que actualmente se registran en la entidad, pueden representar un riesgo alto para la salud. Por esta razón, se recomienda mantenerse hidratado, usar ropa ligera con colores claros, evitar actividades físicas entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar protector solar y permanecer en espacios frescos.

¿Cuáles son los municipios con mayor riesgo?

Procivy informó que los municipios con mayor riesgo, que registrarán temperaturas de entre 42°C a 43°C son: Mérida, Chocholá, Kopomá, Seyé, Santa Elena, Samahil, Sacalum, Opichén, Muna, Maxcanú, Mama, Izamal, Hoctún, Hocabá, Chapab, Umán, Ticul, Tekit, Tecoh, Tahmek, Abalá y Halachó.

Índice de UV Extremo

La autoridad también advirtió que en distintas zonas del estado, se presentarán niveles extremos de radiación UV, por lo que se requiere protección máxima. Además, la humedad de 30 a 40% propiciará un ambiente caluroso-sofocante, mientras que el viento tendrá una dirección Sureste-Noreste con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en el interior del estado y de 50 kilómetros por hora en la costa.