Cruz Roja advierte a yucatecos por riesgos de enfermedades potencialmente mortales por el calor

En medio de un 2026 marcado por temperaturas atípicas y un aumento sostenido de emergencias por calor en la Península, la Cruz Roja Mexicana encendió la alerta: Yucatán enfrentará el fin de semana más caluroso del año, con condiciones que elevan el riesgo de golpes de calor potencialmente mortales.

José Luis Ancona, responsable del Programa de Reducción de Riesgos de la institución en el estado, advirtió que la combinación de altas temperaturas, radiación solar intensa y deshidratación puede desencadenar desde agotamiento físico hasta fallas orgánicas severas.

El llamado no es menor. Durante 2026, entidades del sureste —incluido Yucatán— han reportado un incremento en casos de golpe de calor, en línea con las olas térmicas más prolongadas registradas en los últimos años. A nivel nacional, las autoridades sanitarias han documentado un repunte de atenciones médicas relacionadas con temperaturas extremas, especialmente entre población vulnerable.

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“El problema es que la gente cree que puede soportar el calor”, advirtió Ancona. Sin embargo, los efectos pueden presentarse de forma súbita: palpitaciones aceleradas, dolor de cabeza, desorientación e incluso pérdida del conocimiento con temperaturas corporales que alcanzan o superan los 40 grados.

Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas encabezan la lista de riesgo. Para ellos, una exposición prolongada al sol sin hidratación adecuada puede derivar rápidamente en una emergencia médica.

La recomendación central es clara: evitar la exposición directa al sol, mantenerse hidratado y suspender cualquier actividad física ante los primeros síntomas.

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El aumento de estos casos está vinculado a patrones climáticos más extremos. En Yucatán, los periodos de calor se han vuelto más prolongados e intensos, incluso fuera de los meses tradicionalmente críticos. Esta variabilidad ha obligado a instituciones de salud y cuerpos de emergencia a reforzar protocolos ante lo que ya no son episodios aislados, sino una tendencia.

Además del impacto directo en la salud, el calor extremo también incrementa diversos riesgos indirectos: descomposición acelerada de los alimentos —especialmente mariscos y lácteos—, golpes de calor en mascotas y situaciones de alto riesgo como dejar personas dentro de vehículos.

El coordinador estatal de Capacitación, Jorge Contreras Lizama, explicó que los calambres musculares son una primera señal de deshidratación y pérdida de minerales. La insolación, en tanto, puede manifestarse con sudoración excesiva, náusea, fatiga y confusión.

Pero el golpe de calor representa el punto crítico: temperatura corporal superior a los 40 grados, piel seca y pérdida del conocimiento. En esos casos, subrayó, es indispensable llamar al 911.