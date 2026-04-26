Cómo proteger a tus mascotas del calor extremo en Yucatán: recomendaciones ante la sensación térmica de hasta 48 grados

En Yucatán, las altas temperaturas han comenzado a intensificarse y, en algunos días, la sensación térmica puede alcanzar hasta los 48 grados Celsius, lo que representa un riesgo importante para la salud de las mascotas.

Perros, gatos y otros animales domésticos son particularmente vulnerables al calor extremo, ya que no regulan su temperatura corporal de la misma forma que los humanos, por lo que pueden sufrir golpes de calor en cuestión de minutos si no se toman las precauciones necesarias.

Especialistas en salud animal recomiendan evitar sacar a pasear a las mascotas durante las horas de mayor intensidad solar, principalmente entre el mediodía y la tarde, cuando el pavimento alcanza temperaturas elevadas que pueden causar quemaduras en sus patas.

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Lo más adecuado es realizar los paseos en las primeras horas de la mañana o al anochecer, cuando el ambiente es más fresco y seguro para ellos.

Asimismo, es indispensable garantizar que las mascotas tengan acceso constante a agua limpia y fresca, ya que la hidratación es clave para prevenir complicaciones derivadas del calor.

También se aconseja mantenerlas en espacios con sombra y buena ventilación, evitando en todo momento que permanezcan bajo el sol directo por periodos prolongados, especialmente en patios o azoteas donde la temperatura suele ser más alta.

Otro de los riesgos más graves es dejarlas dentro de vehículos estacionados, incluso por pocos minutos, ya que el interior puede calentarse rápidamente y alcanzar niveles peligrosos que pueden resultar mortales.

Para ayudar a regular su temperatura corporal, se puede refrescar su cuerpo con agua fresca —nunca helada— en zonas como el abdomen, el cuello y las patas, además de considerar el uso de superficies o camas refrescantes.

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Es importante también estar atentos a cualquier señal de alerta, como jadeo excesivo, debilidad, vómito, encías enrojecidas o desorientación, ya que estos síntomas pueden indicar un golpe de calor. En esos casos, se debe actuar de inmediato y acudir a un veterinario para recibir atención oportuna.

Finalmente, durante los días más calurosos se recomienda ajustar los horarios de alimentación y ofrecer porciones más ligeras, así como alimentos húmedos que contribuyan a la hidratación. Con estas medidas, se busca proteger a las mascotas y reducir los riesgos que representan las altas temperaturas en la región.