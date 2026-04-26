Familias champotoneras disfrutan Boca del Río para mitigar el calor

Este domingo, ante las altas temperaturas registradas en la entidad, decenas de familias acudieron al balneario Boca del Río, también conocido como El Manglar, para mitigar el calor en un ambiente de tranquilidad.

Pasado el mediodía, el popular islote ya registraba una notoria afluencia de bañistas que disfrutaban de las apacibles aguas del río y mar de Champotón. “Nos llegamos para darnos un chapuzón ante tanto calor, y qué mejor que hacerlo en compañía de la familia. El lugar siempre es tranquilo y seguro”, expresó la familia Vázquez Calderón.

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Sin embargo, algunos visitantes señalaron deficiencias en la limpieza del espacio. Genecis Quijano comentó que al llegar encontraron basura cerca de las sombrillas, probablemente dejada por quienes acudieron días anteriores. “Ojalá que contemplen la limpieza porque es fundamental”, destacó.

Con el termómetro marcando 35 grados y una sensación térmica de 39, se prevé que la afluencia de bañistas continúe en aumento durante el transcurso del día.