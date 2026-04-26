Domingo extremo en Yucatán: ola de calor elevará la sensación térmica hasta 48 grados hoy 26 de abril

El clima en Yucatán para este domingo 26 de abril estará marcado por condiciones de calor extremo en gran parte del estado, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius y sensaciones térmicas sofocantes.

Autoridades de Protección Civil advierten sobre riesgos a la salud por las altas temperaturas, especialmente en municipios del interior.

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Temperaturas máximas en Yucatán hoy

Para este domingo, se espera que la temperatura máxima en municipios del interior del estado oscile entre los 39°C y 43°C, con una sensación térmica de entre 45°C y 48°C, lo que generará un ambiente extremadamente caluroso durante gran parte del día.

En la zona costera, las condiciones serán ligeramente más moderadas, con temperaturas que irán de los 32°C a 34°C.

Municipios con mayor riesgo por calor

Las autoridades señalan que los municipios con mayor afectación por las altas temperaturas serán:

Mérida, Chocholá, Kopomá, Seyé, Santa Elena, Samahil, Sacalum, Opichén, Muna, Maxcanú, Mama, Izamal, Hoctún, Hocabá, Chapab, Umán, Ticul, Tekit, Tecoh, Tahmek, Abalá y Halachó.

En estas zonas, el calor extremo podría provocar golpes de calor, deshidratación y afectaciones en grupos vulnerables.

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Pronóstico de lluvias y condiciones generales

De acuerdo con Protección Civil, el potencial de lluvias es bajo, aunque no se descarta la presencia de chubascos aislados hacia el final de la tarde en regiones del oriente, centro y sur del estado.

Asimismo, se prevé un oleaje de entre 1 y 1.5 metros de altura en el litoral yucateco, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades en el mar.

Calor intenso en Mérida

En el caso de Mérida, Protección Civil municipal informó que, debido a la influencia de un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de aire cálido desde el sureste, se esperan temperaturas máximas de entre 41°C y 43°C después del mediodía.

Las comisarías más afectadas por el intenso calor serán: Santa Gertrudis Copó, Caucel, Susulá, Opichén, Chichí Suárez, Xcumpich, Dzityá y Sodzil Norte.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan:

Mantenerse bien hidratado

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Usar ropa ligera y de colores claros

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas

El clima en Yucatán este domingo 26 de abril exige tomar precauciones, ya que las altas temperaturas continuarán afectando gran parte del estado.