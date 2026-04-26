¿Hasta cuándo seguirá el calor extremo en Yucatán? Prevén días por arriba de los 40 grados

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que Yucatán enfrentará un periodo prolongado de calor extremo que se extenderá por varios días, generando condiciones de riesgo para la población debido a las altas temperaturas y la acumulación de calor.

¿Cuánto tiempo durará el calor extremo en Yucatán?

De acuerdo con la dependencia, la ola de calor inició el viernes 24 de abril y se prevé que se prolongue hasta los primeros días de mayo, lo que significa que el estado experimentará más de una semana con temperaturas intensas.

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Durante este periodo, se esperan valores promedio de entre 37°C y 40°C, con máximas que podrían superar los 40°C en gran parte del territorio.

El director general de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que estas condiciones persistirán por más de tres días consecutivos, lo que incrementa el riesgo térmico acumulado en la población, especialmente para quienes permanecen expuestos al sol por largos periodos.

Zonas más afectadas por la ola de calor en Yucatán

Según el análisis del Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento, las regiones noreste, centro, suroeste y noroeste del estado serán las más afectadas, con temperaturas superiores a los 40°C de forma constante.

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En particular, Mérida y su zona metropolitana registrarán un aumento adicional en la sensación térmica debido al efecto conocido como isla de calor urbana.

En contraste, la zona costera tendrá una ligera moderación térmica por la influencia del aire marítimo, con temperaturas promedio de entre 34°C y 36°C; sin embargo, no se descartan máximas cercanas a los 38°C durante las horas de mayor radiación solar.

Riesgos a la salud por altas temperaturas

Las autoridades advirtieron que entre los principales riesgos asociados a esta ola de calor se encuentran el golpe de calor, la deshidratación severa, la insolación y la fatiga térmica, condiciones que pueden agravarse debido a la duración del fenómeno.

Antge este panorama, Protección Civil recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantenerse hidratado de manera constante, usar ropa ligera y de colores claros, así como gorra o sombrero, permanecer en espacios frescos y ventilados, evitar actividades físicas intensas al aire libre y no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.