Aseguran ejemplares de león y otras especies de “Animalandia” en Playa del Carmen; detienen a cinco personas

A través de amplio operativo detuvieron a cinco personas y el aseguramiento de varios ejemplares de león y de otros especies en la Quinta Avenida de esta ciudad de Playa del Carmen, al parecer en cumplimiento de una orden liberada por un juez.

La presidente municipal Estefanía Mercado Ascendió en un video en redes sociales da a conocer que el operativo en la Quinta Avenida se debe por presuntas irregularidades.

El operativo que Mondragon las autoridades se desarrolló en el establecimiento denominado “Animalandia”, frente a calle Corazón de la Quinta Avenida, donde ante la atónita mirada de turistas realizaron las detenciones de cinco personas, dentro de ellos Felix Sandoval, el propietario del negocio de exhibición de especies protegidas en peligro de extinción.

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Por su parte la presidente municipal, Estefanía Mercado, informó que su gobierno pondrá en marcha un operativo en el sitio conocido como Animalandia, luego de recibir reportes sobre la posible exhibición ilegal de especies.

Destacó que el objetivo es verificar que el establecimiento cumpla con la normativa ambiental y garantice el trato digno a los animales, advirtiendo que no habrá tolerancia ante actividades fuera de la ley.

El despliegue se realizó en coordinación con instancias correspondientes, quienes revisarían permisos, condiciones de resguardo y procedencia de los animales.

En el operativo las autoridades de la Procuraduría de Protección Ambiental (PPA) de Quintana Roo participaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, y agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo.

Durante las acciones, Félix Sandoval dijo, esto es ilegal, tengo todos los permisos, esto es una revancha política, refirió .

Cabe mencionar que Félix Sandoval es miembro de Morena, y durante muchos años ha intentado ocupar cargos públicos para blindar su negocio en la Quinta Avenida.

Cabe señalar que Félix Sandoval ha venido exhibiendo felinos exóticos para explotarlo en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, durante muchos años ha gozado de protección gubernamental.

En reiteradas ocasiones grupos ambientalistas han exigido a las autoridades de poner fin a la exhibición de animales en el local “Animalandia” donde Félix Sandoval Jaime, se ha se jactado en aumentar los ejemplares de felinos para ser explotados.

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En 2019, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró "Animalandia" por la explotación de animales exóticos, como leones y tigres, sin embargo, un año después, la Fiscalía General del Estado clausuró igualmente este local, asegurando su fauna y deteniendo a ocho trabajadores.

En 2022, luego de la detención de un hombre, la Fiscalía General del Estado aseguró este local, por presuntamente albergar drogas. Un año después, este organismo volvió a encontrar drogas, además de un arma y dinero en efectivo en este comercio.

En todas las ocasiones "Animalandia" queda cerrado unos días o semanas, pero más tardan en clausurarlo que en abrir sus puertas.

Félix Sandoval, fue incluído en la planilla de Laura Beristain, en 2019, ha estado muy activo en Morena, se postuló para consejero y diputado, ha venido apoyando a las diversas campañas electorales de Barbara Delgado, ex regidora y hoy exdirectora del Instituto de la Mujer.