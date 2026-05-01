Incendio arrasa 20 hectáreas en Chiquilá tras tres días de combate

El Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam informó sobre la liquidación total de un incendio forestal que consumió cerca de 20 hectáreas de vegetación en el predio Yalahau, en la comunidad Chiquilá, luego de tres días de intensas labores; el origen del fuego sigue bajo investigación.

La emergencia fue atendida mediante un operativo coordinado entre autoridades ambientales, propietarios del terreno, personal del parque Ojo de Agua Yalahau y una brigada comunitaria apoyada por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), quienes lograron controlar el siniestro que amenazaba la biodiversidad del ecosistema.

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De acuerdo con el reporte de la administración del área natural protegida y de los mandos de la brigada contra incendios, las labores se mantuvieron de forma ininterrumpida durante tres días para evitar que el fuego se extendiera hacia zonas de selva baja más densas, lo que habría incrementado la afectación ambiental.

La contingencia se reportó el 27 de abril, cuando habitantes y vigilantes ambientales detectaron columnas de humo; a partir de entonces se activaron los protocolos de respuesta con la participación de personal técnico y voluntarios.

Entre el 27 y el 29 de abril, las cuadrillas enfrentaron condiciones climáticas adversas y terreno de difícil acceso para contener el incendio, considerado el primero de magnitud en lo que va de la temporada en el municipio.

El siniestro ocurrió en un predio de Chiquilá de alto valor ecológico / Especial

La intervención de la brigada comunitaria apoyada por Procodes fue clave al aportar equipo y experiencia en la apertura de brechas cortafuego, lo que permitió frenar el avance en una zona de alta relevancia ecológica.

Tras la liquidación del incendio en Yalahau, autoridades y participantes reiteraron el llamado a la ciudadanía, productores y visitantes a hacer un uso responsable del fuego. Advirtieron que están prohibidas las quemas agropecuarias sin aviso ni supervisión, así como arrojar colillas o dejar fogatas encendidas, ya que la acumulación de material seco en la selva facilita la propagación de cualquier chispa.

Recordaron que el municipio Lázaro Cárdenas alberga un ecosistema frágil dentro de Yum Balam, y que la pérdida de 20 hectáreas afecta la regeneración del suelo y el hábitat de especies endémicas en la zona de Yalahau.

Aunque el control del incendio refleja la coordinación entre autoridades y sociedad civil, brigadistas y especialistas advierten que la temporada de sequía continúa y el riesgo persiste en la región. La administración de Yum Balam mantiene vigilancia en el área afectada para evitar la reactivación de puntos de calor.

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A pesar del control del incendio, la falta de información por parte de la Dirección de Protección Civil municipal ha generado incertidumbre entre la población y sectores ambientalistas: hasta el cierre de esta edición no se habían emitido datos oficiales sobre la incidencia de siniestros en la demarcación.

Esta opacidad contrasta con reportes ciudadanos, pues conductores y habitantes que transitan por carreteras aledañas han alertado sobre al menos cuatro o cinco conatos registrados en las últimas semanas de sequía, lo que apunta a una recurrencia de estos eventos en la zona.

De acuerdo con testimonios de pobladores de Lázaro Cárdenas, estos eventos no escalaron debido a lluvias aisladas que sofocaron las llamas antes de requerir intervención oficial; sin embargo, la falta de un registro formal impide dimensionar con precisión la gravedad real del estiaje en la región.