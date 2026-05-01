Caso María Adela Morales: Protestan en acceso a Chetumal por nueva desaparición de la joven arquitecta

La incertidumbre y la desesperación por el paradero de la joven arquitecta chetumaleña María Adela Morales Correa detonaron una nueva jornada de movilizaciones en la capital de Quintana Roo.

Durante la mañana de este viernes, familiares y un grupo de ciudadanos solidarios se congregaron en el acceso principal de la ciudad con la intención de realizar un bloqueo en la avenida Insurgentes.

La protesta surge como respuesta inmediata a la confirmación de que la joven fue retirada de un instituto psiquiátrico en la Ciudad de México por personas ajenas a su núcleo familiar, sin que hasta el momento se tenga rastro de su ubicación o estado de salud.

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Josefina Ramírez, tía de la joven desaparecida, encabezó la manifestación y denunció públicamente las irregularidades que rodean el egreso de su sobrina del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz".

Según el testimonio de la familia, María Adela fue dada de alta bajo circunstancias poco claras y entregada a individuos cuya identidad y relación con la joven son desconocidas y cuestionadas por sus parientes directos. Esta situación ha sido calificada por los allegados como un acto de negligencia institucional grave, toda vez que existían advertencias previas sobre el riesgo que corría la integridad de la arquitecta de 26 años.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo en el acceso a Chetumal para evitar el bloqueo / Fernando Baeza

Ante el anuncio del bloqueo total de la vía de entrada a Chetumal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo de seguridad para resguardar la zona y mantener la fluidez vehicular. Decenas de elementos de la policía estatal arribaron al sitio de la concentración, estableciendo un cerco que evitó el cierre de la circulación. permitiendo que el acceso a la capital permaneciera habilitado bajo una estricta vigilancia perimetral.

La familia Morales Ramírez sostiene que la movilización es la única vía para presionar a las autoridades de la Fiscalía General de la Ciudad de México y de Quintana Roo, a quienes acusan de mantener una postura pasiva ante un caso que presenta, según ellos, indicios de delitos de alto impacto.

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Josefina Ramírez enfatizó que la salida de María Adela del hospital se dio en un contexto de vulnerabilidad extrema, señalando que la joven se encontraba en un estado de confusión y temor antes de perderse su rastro. La preocupación central de la familia radica en que la arquitecta haya sido víctima de delitos de manos de las personas con las que convivía en la capital del país previo a su internamiento.

El operativo policial en el acceso a Chetumal se mantuvo activo, mientras los familiares insistían en su derecho a la protesta y en la exigencia de mecanismos de búsqueda efectivos.