¿Cuánta agua tomar al día? Nutrióloga llama a ajustar el consumo por el calor en Yucatán

Ante las altas temperaturas que se registran en Yucatán, la hidratación adecuada se vuelve un factor clave para la salud, ya que la pérdida de líquidos puede afectar directamente el funcionamiento del organismo, advirtió la nutrióloga Ileana Fajardo.

Dijo que no existe una cantidad universal de agua para todas las personas, debido a que el consumo depende de factores como el peso corporal, la actividad física y las condiciones climáticas.

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De acuerdo con recomendaciones internacionales, lo ideal es consumir entre 30 y 35 mililitros de agua por kilogramo de peso corporal. Sin embargo, en ciudades como Mérida, esta cantidad puede incrementarse hasta entre tres y cuatro litros diarios debido a la sudoración.

La especialista señaló que uno de los errores más frecuentes es esperar a sentir sed para ingerir líquidos, ya que esta sensación es una señal tardía de deshidratación.

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Por ello, recomendó mantener una ingesta constante de agua durante el día, así como complementar con alimentos ricos en líquidos, como cítricas, sandía y preparaciones líquidas como sopas.

La especialista subrayó la importancia de los electrolitos como sodio, potasio, magnesio y calcio, fundamentales para funciones como la contracción muscular y el ritmo cardíaco. Su consumo es recomendable en casos de sudoración excesiva, actividad física intensa y síntomas de deshidratación.