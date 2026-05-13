Yucatán envejece de forma acelerada: aumentan casos de demencia, diabetes e hipertensión

Cada vez hay más adultos mayores en Yucatán y, con ello, crecen también los desafíos de salud asociados. Diabetes, hipertensión, deterioro cognitivo y demencia comienzan a ser parte de una nueva realidad demográfica para el estado, donde especialistas advierten que la población envejece a un ritmo superior al promedio nacional.

Actualmente, más de 289 mil yucatecos tienen 60 años o más, según datos del Inegi, y en varios municipios la cifra de personas adultas mayores supera a la de niños y adolescentes. El fenómeno es especialmente visible en Mérida, donde el aumento de la esperanza de vida y la migración de población retirada aceleran el cambio poblacional.

En medio de este panorama, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) del IMSS Bienestar presentó el estudio “Nuestra salud al envejecer”, desarrollado durante cuatro años para entender qué factores están deteriorando la salud física y mental de los adultos mayores yucatecos.

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El trabajo científico analizó a 188 personas mayores de 55 años: 121 se encontraban cognitivamente sanas y 67 presentaban deterioro cognitivo leve o algún tipo de demencia. Los investigadores realizaron evaluaciones médicas periódicas, análisis clínicos, seguimiento alimentario y monitoreo de hábitos para identificar patrones asociados al envejecimiento. Los resultados encendieron alertas importantes.

Detectaron que procesos inflamatorios crónicos, mala alimentación, estrés oxidativo y enfermedades cardiometabólicas están estrechamente relacionados con la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo en adultos mayores. También encontraron diferencias claras entre personas con hábitos saludables y quienes padecen enfermedades crónicas mal controladas.

El estudio cobra relevancia en una entidad donde la diabetes y la hipertensión se mantienen entre las principales causas de enfermedad y muerte. De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, Yucatán figura desde hace años entre los estados con mayores índices de obesidad y problemas metabólicos, factores que impactan directamente en el envejecimiento cerebral y cardiovascular.

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Investigadores del Hraepy advirtieron que el envejecimiento poblacional obligará a replantear los servicios médicos, sistemas de cuidado y políticas públicas, ante el aumento de casos de dependencia y enfermedades neurodegenerativas.

“La vejez no inicia a los 60 años; se construye desde décadas antes”, señalaron, al insistir en la importancia de mantener alimentación balanceada, actividad física y chequeos médicos constantes para reducir riesgos.

Los investigadores destacaron que la información obtenida permitirá diseñar programas preventivos más precisos para la población yucateca, tomando en cuenta factores culturales, hábitos alimenticios regionales y características sociales propias del estado.