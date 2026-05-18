Estalla huelga en hotel Kore de Tulum por falta de pago a 60 trabajadores

Un grupo de trabajadores del hotel Kore de Tulum, estalló en huelga porque desde octubre pasado dejó de operar y no ha pagado los salarios caídos, ni otras prestaciones a 60 colaboradores, explicó el comisionado sindical de la CROC en la Riviera Maya, Uri Carmona Islas.

Cabe mencionar desde el mediodía del pasado sábado cuando los trabajadores se declararon en huelga por tiempo indefinido, en ese sentido, dijo que se ha dado seguimiento laboral este asunto en apoyo a los trabajadores.

Informó que este complejo también opera el hotel Parnasus de la ciudad de Cancún, que también enfrentó un proceso similar.

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Carmona Islas dijo que una huelga no es algo positivo para el destino, pero se llegó a este punto luego de agotarse el diálogo y las negociaciones con la administración.

Dijo luego de consultar a los trabajadores sobre este tema, decidieron hacer efectivo el artículo 123 de la Constitución Política para emplazar a esta huelga y que estarán a la espera de la propuesta resolutiva de la empresa, pero en tanto, tienen posesión del inmueble los trabajadoras hasta llegar a un arreglo justo y favorable.

Aclaró que no hay ningún turista hospedado en este centro de alojamiento pues insistió, desde octubre dejó cerró sus puertas.