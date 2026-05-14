Cae turismo y paraliza actividades acuáticas en Playa del Carmen

Las actividades acuáticas se cayeron en Playa del Carmen al descender el turismo, llevamos una semana sin prestar los servicios, sin embargo, para mantener las embarcaciones en buen estado, tenemos un gasto mensual entre 7 y 8 mil pesos, informó José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística “Mar Caribe”.

Por su parte Javier Santos Mendoza, guía de turista, dijo que el escenario es complicado al caer el turismo, y los pocos visitantes que pernoctan en este destino son cautelosos con su dinero.

En tanto que Ana Pérez Sánchez, que trabaja de mesera en la Quinta Avenida, opinó que "cada año es difícil la situación económica, las malas decisiones de los políticos del país están afectando a todos, el mercado estadounidense ha sostenido el destino por muchos años, pero ahora se colapsó", refiere.

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La gente viene a hacer snorkel y a la pesca deportiva, aunque son meses que podemos practicar con la pesca del pez dorado, pez vela, marlín blanco y azul, sin embargo, no hay turismo, nuestras embarcaciones quedaron atrapadas entre el lodo, dijo Gómez Burgos.

Se ha agravado nuestra situación, porque el sargazo ha rebasado esas líneas para la práctica de actividades acuáticas y de pesca deportiva, tenemos una semana sin ninguna operación, relató.

"No hemos podido levantar ningún turista en esta zona en esta semana, y la semana pasada tuvimos dos días paralizados por el cierre del puerto a la navegación menor, sin embargo, tenemos gastos de operación", describió.

a Cooperativa Turística “Mar Caribe” señaló que, pese a no operar, deben cubrir gastos mensuales de mantenimiento de entre 7 y 8 mil pesos por embarcació / Gustavo Escalante

"En el Recodo no podemos subir turistas a las embarcaciones por el grueso lodo de sargazo, estamos moviéndonos a otras partes, cuando hay turista que solicitan de los servicios lo hacemos desde la escollera, hay un pequeño espacio para que la gente puede subir a los botes, el problema es cayó el turismo", indicó.

Además, por el lodo que se tiene en esa zona, los visitantes cancelan sus reservaciones de servicios acuáticos, y estamos teniendo entre dos a tres cancelaciones por semana, esto golpea la economía a todos, señaló Gómez Burgos.

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El escenario es muy complicado para todos al depender económicamente de turismo, principalmente del estadounidense que dejaron de llegar en comparación de hace 10 años en este mismo período, aunque en ese lapso, había arenales que ofrecer y la inseguridad en el país no era tan grave como ahora, opinó Ingrid Perera Solís, hostes de un restaurante.

Recuerdo que hace 10 años, los meses de abril y mayo eran favorables, había turismo de diversos mercados extranjeros, así como el nacional, los meseros recolectaban buenas propinas, nadie se quejaba, ahora si te va bien, te llevas 150 o 200 pesos por turno, relató Perera Solís.

Para el buzo Roger Torres, el turismo ya no se queda en Playa del Carmen, está buscando otros destinos que ofrece sol y playa, y el extranjero es frágil, es meticuloso en cuanto a la seguridad e higiene, creo que el gobierno debe tomar en serio en atender este destino.