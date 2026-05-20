Emisión de licencias para conducir: Fecha y requisitos para el trámite en Akumal

Esta semana la Caravana Móvil se encontrará acudiendo a Akumal para la emisión de licencias y permisos de conducir en Tulum.

Será únicamente un día que los ciudadanos podrán asistir para llevar a cabo los trámites.

¿Cuándo puedo tramitar mi licencia o permiso de conducir en Tulum?

Únicamente este jueves 21 de mayo en un horario de 9:00 am a 2:00 pm en el Domo de Akumal.

Noticia Destacada Pensión Discapacidad en Quintana Roo: Fecha límite y requisitos para recoger la Tarjeta Bienestar

Requisitos para licencias

Solicitud para la obtención de la licencia otorgada por el instituto.

CURP actualizada;

Credencial del INE o pasaporte vigente;

Comprobante de domicilio (únicamente recibos de luz o agua con vigencia no mayor a 3 meses)

Certificado de manejo emitido por el Instituto, dependencias municipales y personas físicas o morales acreditadas por el Imoveqroo.

Certificado de examen de la vista emitido por dependencias municipales y personas físicas o morales acreditadas por el Imoveqroo;

Recibo del pago correspondiente.

Para la expedición de la licencia de conducir “Tipo B, C y E” deberán incluir: Certificado médico emitido por instituciones públicas y/o personas físicas o morales acreditadas por el Imoveqroo;

Certificado toxicológico emitido por instituciones públicas y/o personas físicas o morales acreditadas por el Imoveqroo.

Para licencias de servicio público de transporte deberá presentar: Oficio de Autorización proporcionado por el sindicato o agrupación al que pertenezca.

¿Cuál es el método de pago?

Hasta el momento solo se permiten pagos con tarjetas de crédito o débito