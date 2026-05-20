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Quintana Roo / Riviera Maya

Emisión de licencias para conducir: Fecha y requisitos para el trámite en Akumal

Los interesados deberán acudir con cierta documentación la cual es obligatoria.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

20 de may de 2026

1 min

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Emisión de licencias para conducir
Emisión de licencias para conducir / Especial

Esta semana la Caravana Móvil se encontrará acudiendo a Akumal para la emisión de licencias y permisos de conducir en Tulum.

Será únicamente un día que los ciudadanos podrán asistir para llevar a cabo los trámites.

¿Cuándo puedo tramitar mi licencia o permiso de conducir en Tulum?

Únicamente este jueves 21 de mayo en un horario de 9:00 am a 2:00 pm en el Domo de Akumal.

Hoy jueves 20 de mayo es la fecha límite

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Requisitos para licencias

  • Solicitud para la obtención de la licencia otorgada por el instituto.
  • CURP actualizada;
  • Credencial del INE o pasaporte vigente;
  • Comprobante de domicilio (únicamente recibos de luz o agua con vigencia no mayor a 3 meses)
  • Certificado de manejo emitido por el Instituto, dependencias municipales y personas físicas o morales acreditadas por el Imoveqroo.
  • Certificado de examen de la vista emitido por dependencias municipales y personas físicas o morales acreditadas por el Imoveqroo;
  • Recibo del pago correspondiente.
  • Para la expedición de la licencia de conducir “Tipo B, C y E” deberán incluir: Certificado médico emitido por instituciones públicas y/o personas físicas o morales acreditadas por el Imoveqroo;
  • Certificado toxicológico emitido por instituciones públicas y/o personas físicas o morales acreditadas por el Imoveqroo.
  • Para licencias de servicio público de transporte deberá presentar: Oficio de Autorización proporcionado por el sindicato o agrupación al que pertenezca.

¿Cuál es el método de pago?

Hasta el momento solo se permiten pagos con tarjetas de crédito o débito

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