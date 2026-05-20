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Pensión Discapacidad en Quintana Roo: Fecha límite y requisitos para recoger la Tarjeta Bienestar

La información de la entrega, siendo la hora y ubicación se enviará al beneficiario por medio de SMS.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

20 de may de 2026

1 min

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Hoy jueves 20 de mayo es la fecha límite
Hoy jueves 20 de mayo es la fecha límite / Especial

Los beneficiarios al programa Pensión Bienestar podrán acudir para recoger las tarjetas Bienestar en donde recibirán su apoyo económico en este mes de mayo.

Los ciudadanos deberán acudir en la fecha a la ubicación correspondiente con la documentación obligatoria para recibir la tarjeta.

El último día de los pagos será el 27 de noviembre

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Fecha límite

Será hasta hoy miércoles 20 de mayo que los beneficiarios podrán recogerla como parte de los beneficios del programa en todo el país.

Será por medio de un SMS que recibirán la información de la hora y el lugar en la que podrán acudir.

Igualmente se puede acceder con la información de la CURP en www.gob.mx/bienestar

Requisitos para la tarjeta de Bienestar de Pensión Discapacidad

  • Comprobante de trámite
  • Identificación oficial vigente, original y copia

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