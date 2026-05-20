Detienen a presunto asaltante por posesión de drogas en la SM 73 de Cancún

Un hombre identificado como Jair Alexis “N” fue detenido en calles de la Supermanzana 73 de Cancún, luego de ser sorprendido en posesión de diversas sustancias ilícitas y una réplica de arma de fuego, objeto que presuntamente utilizaba para cometer robos a transeúntes en distintos puntos de la ciudad.

La captura ocurrió durante recorridos de vigilancia realizados sobre las avenidas CTM y Lombardo Toledano, donde el sujeto circulaba a bordo de una motocicleta y llamó la atención de las autoridades debido a su comportamiento sospechoso.

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Tras marcarle el alto, se le practicó una inspección en la que fueron localizados diversos envoltorios y objetos entre sus pertenencias. Entre lo asegurado se encontraba un artefacto de plástico con características similares a un arma corta tipo escuadra calibre 4.5 milímetros, además de varias dosis de hierba verde seca con características parecidas a la marihuana.

Asimismo, le fueron encontradas pequeñas cantidades de una sustancia granulada similar a la droga conocida como cristal, así como fragmentos sólidos con características semejantes a la piedra, por lo que fue asegurado en el lugar y posteriormente trasladado ante las autoridades ministeriales.

De acuerdo con información obtenida durante las primeras investigaciones, Jair Alexis “N” estaría presuntamente relacionado con diversos robos cometidos contra peatones en diferentes sectores del municipio.

Las indagatorias señalan que el ahora detenido utilizaba la réplica del arma para intimidar a sus víctimas y despojarlas de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias de valor. Según las líneas de investigación, elegía principalmente a mujeres para cometer los atracos, aprovechando momentos en los que caminaban solas o transitaban por zonas con poca afluencia.

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Vecinos de algunas colonias donde se habrían registrado los robos señalaron que desde hace varias semanas se reportaban asaltos cometidos por un hombre que se desplazaba en motocicleta y amenazaba a las víctimas con un objeto similar a un arma de fuego para obligarlas a entregar sus pertenencias.

Tras su captura, tanto las sustancias aseguradas como la motocicleta y el objeto con apariencia de arma fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica del detenido dentro del plazo establecido por la ley.

Las autoridades ministeriales también mantienen abiertas diversas líneas de investigación para establecer si el sujeto podría estar relacionado con otros hechos delictivos registrados recientemente en Cancún, principalmente robos con violencia a transeúntes.