Integrantes de la Untrac marchan en Felipe Carrillo Puerto para exigir devolución de concesiones

Para exigir la devolución de cinco concesiones de pasaje, el respeto a los acuerdos tomados en las asambleas sindicales y la aclaración sobre el destino de 18 millones que se desconoce su destino, integrantes de la Untrac de Felipe Carrillo Puerto realizaron este mediodía una marcha por las principales calles y avenidas de la ciudad, la cual concluyó frente a las instalaciones de la delegación del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo).

La marcha de los integrantes de la Untrac, dio inicio luego del mediodía en frente de sus instalaciones ubicado en la avenida Constituyentes entre las calles 83 y 85 de la colonia Emiliano Zapata II, para dirigirse sobre la avenida con rumbo al sur, hasta llegar a la altura de la Avenida Lázaro Cárdenas y encaminarse sobre esta avenida rumbo al poniente, hasta cruzar en frente de las instalaciones del mercado municipal.

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Los manifestantes, portaban una serie de pancartas con diferentes leyendas, en la que destacó “Gobernadora le pedimos su intervención inmediata para la solución de la problemática de la Sección I de la Untrac.

Mientras que otro cartulina refería que “Exigimos la devolución de las 5 concesiones de pasaje, exigimos al gobierno el respeto a los acuerdos de las asambleas de la Untrac.

Mientras que en esta marcha también se pudo visualizar una extensa fila de vehículos de pasaje de la Untrac que participaron en este movimiento y se concentraron en frente de las instalaciones del Imoveqroo.

Donde los inconformes pidieron un dialogo con el titular de la delegación de este instituto, pero que en esos momentos se encontraba ausente.

Al respecto el dirigente de la Untrac, Edwin Alfaron Chan, quien señaló que luego de asumir la dirigencia, se realizaron las diligencias necesarias, para conocer el estado encuentra la Untrac al momento de asumir el cargo, y salió a relucir una faltante de los 18 millones de pesos que se desconoce donde haya puesto la anterior administración.

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De igual manera refiere que salió a relucir que cinco concesiones que se encuentra a nombre del sindicato, de manera anómala fue transferido a nombre terceras personas, y al tratar de recuperar estas concesiones nos hemos dado cuenta que nos han tratado de chamaquear, y ante ello se puso la denuncia correspondiente y se solicitó la revocación o suspensión temporal estas concesiones ya que se encuentra en litigio.

Además hizo mención que fue citado ante el IMOVEQROO en la capital del estado para condicionarlo para que ceda las concesiones al grupo de Fausto E. esta situación vino a enojar a los socios que decidieron plantarse en frente de las instalaciones del Instituto de Movilidad en la zona maya.