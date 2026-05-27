Texas captura a extranjeros chinos vestidos con camuflaje en la frontera con México; autoridades refuerzan vigilancia

Autoridades del estado de Texas informaron sobre la captura de un grupo de ciudadanos chinos considerados “Extranjeros de Interés Especial” cuando intentaban ingresar y evadir la detección en la frontera sur de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte difundido por corporaciones de seguridad texanas, los detenidos fueron ubicados en territorio cercano a la frontera con México mientras portaban ropa tipo camuflaje, presuntamente para evitar ser detectados por agentes fronterizos y cuerpos de seguridad.

El operativo fue dado a conocer como parte de las acciones que mantienen autoridades estatales y federales en la región fronteriza para contener el tráfico de personas y el cruce irregular de migrantes.

Autoridades de Texas refuerzan vigilancia en la frontera sur

La información señala que elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) colaboran de manera permanente con agentes de la Patrulla Fronteriza en distintos puntos del estado.

Las autoridades destacaron que, además de la captura de los ciudadanos chinos, se desarrolló otro operativo enfocado en la persecución de presuntos traficantes de personas que intentaban escapar a bordo de un vehículo Jeep.

Según el reporte, dentro de la unidad viajaban seis migrantes en condición irregular.

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Crece presión en la frontera entre México y Estados Unidos

El caso ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump y del reforzamiento de operativos en la frontera con México.

En meses recientes, autoridades estadounidenses han incrementado las alertas relacionadas con la presencia de ciudadanos catalogados como “Extranjeros de Interés Especial”, término utilizado por agencias de seguridad para identificar a personas provenientes de países considerados sensibles para la seguridad nacional.

Operativos buscan frenar tráfico de personas

La DPS de Texas aseguró que mantiene coordinación constante con agencias federales para detectar cruces irregulares y combatir las redes dedicadas al tráfico de migrantes.

🚨 JUST IN: Authorities just CAUGHT a group of CHINESE Special Interest Aliens dressed in camouflage trying to evade detection at the southern border in Texas



Thank GOD they were caught! 👏🏻



Texas DPS is constantly assisting Border agents, also running an operation to catch… pic.twitter.com/aw6g5r6Y27 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 27, 2026

Las autoridades no precisaron la situación migratoria específica de las personas detenidas ni revelaron si enfrentarán cargos adicionales relacionados con evasión o tráfico transfronterizo.

El reforzamiento de la vigilancia ocurre mientras el debate migratorio continúa siendo uno de los temas centrales en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente ante el aumento de operativos y restricciones en la frontera sur estadounidense.

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