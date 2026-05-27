Brutal choque en glorieta de Plaza Las Américas deja cuantiosos daños en Playa del Carmen

Un brutal accidente se registró sobre la glorieta de Plaza las Américas por la Cruz de Servicios de Playa del Carmen, aunque no se registraron lesionados, sin embargo, los daños materiales aun no han sido valuados, pero uno de los vehículos sufrió cuantos daños.

Los hechos ocurrieron sobre la glorieta a un costado de plazas las américas sobre la Avenida 115 y Paseos central donde un vehículo compacto de color blanco giraba sobre la zona, sin embargo, el conductor de un automóvil de color de rojo, marca Kia, con placas de circulación UUE -217-M que circulaba en exceso de velocidad se impactó con su costado izquierdo en la parte frontal del auto blanco.

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Del fuerte impacto, el automóvil blanco quedó la parte frontal complemente destrozada y que por fortuna el operador salió ileso, sin embargo, se llevó tremendo susto.

En tanto que el Kia rojo, debido a la alta de velocidad que circulaba, luego del impacto terminó sobre la banqueta y que por poco y termina estrellado contra transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo que pudo provocar un incendio, el conductor del automóvil rojo salvó su pellejo.

De acuerdo a testigos, debido al fuerte impacto pensaron que ambos conductores habían sufrido lesiones, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales para su intervención.

El reporte provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia, de inmediato llegaron en la zona elementos de Tránsito Municipal y los paramédicos para atender a los golpeados, o lesionados, pero al llegar se sorprendieron ver a los conductores ilesos.

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Sin embargo, el brutal accidente provocó una parálisis en la circulación vehicular, al ser una de las principales avenidas de alto flujo vehicular.

Las autoridades de inmediato se movilizaron para dirigir el tránsito, en tanto que otros oficiales realizaban los peritajes de hechos de tránsito, en cuestión de minutos ordenaron el arrastre de los vehículos implicados hacia un corralón.

En la escena, las autoridades informaron que el presunto responsable fue el conductor del Kia, al no respetar su alto cuando el operador del automóvil de color blanco realizaba la vuelta sobre la intersección vial.