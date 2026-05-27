Temporada de lluvias en Yucatán: repelentes naturales para alejar mosquitos e insectos en casa

Con el inicio de la temporada de lluvias en Yucatán, también aumenta la presencia de mosquitos otros insectos que proliferan debido a la humedad, los encharcamientos y las altas temperaturas que predominan en la región.

Además de las molestias por las picaduras, las autoridades de salud recuerdan que durante esta época incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, zika y chikungunya, por lo que muchas familias buscan alternativas naturales para protegerse dentro y fuera del hogar.

¿Qué repelentes naturales funcionan contra mosquitos?

Especialistas recomiendan el uso de plantas y aceites esenciales que ayudan a mantener alejados a los insectos gracias a sus aromas intensos. Entre los repelentes naturales más utilizados destacan:

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Citronela: La citronela es uno de los repelentes naturales más conocidos. Puede utilizarse en velas, aerosoles o en macetas colocadas cerca de puertas y ventanas.

Eucalipto y limón: La mezcla de aceite de eucalipto con limón es considerada una alternativa natural efectiva contra mosquitos.

Lavanda: Además de aromatizar espacios, la lavanda ayuda a repeler mosquitos y polillas. Puede sembrarse en jardines o colocarse en pequeños recipientes cerca de ventanas y dormitorios.

Albahaca y romero: Estas plantas aromáticas son comunes en patios y cocinas y también funcionan como barrera natural contra insectos.

Vinagre y clavo de olor: Una mezcla casera de vinagre con clavos de olor suele utilizarse como repelente natural en terrazas y habitaciones.

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Recomendaciones para evitar mosquitos en temporada de lluvias

Además de usar repelentes naturales, autoridades sanitarias recomiendan mantener medidas preventivas para evitar criaderos de mosquitos: