Caos en Champotón: Transportistas suspenden servicio y esconden unidades por operativo de la Artec

En Champotón la movilidad se encuentra prácticamente paralizada, afectando a cientos de usuarios que requieren de una unidad del transporte público para llegar a sus destinos. Lo anterior es consecuencia de un operativo de verificación sorpresa implementado por la Agencia Regulatoria del Transporte del Estado de Campeche (Artec) en el municipio.

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Ante la presencia de los inspectores, decenas de taxistas, choferes de colectivos y combis foráneas que no tienen su documentación en regla optaron por suspender el servicio y resguardarse en lo que concluye el despliegue de las autoridades.

Sobre la calle 32, a la altura del sitio de taxis en el Centro de Champotón, se registran aglomeraciones de usuarios varados. Algunos llevan esperando un vehículo de alquiler o colectivo por más de tres horas.

Por Esto! realizó un recorrido por el primer cuadro de la ciudad y constató el malestar de la ciudadanía. "Está afectando porque justo acabo de salir de trabajar y no hay taxis. Llevo como cinco minutos aquí y veo que ya hay muchas personas acumuladas", señaló Mariel Chi Gómez.

Por su parte, Lupe del Carmen Alayola externó su inconformidad ante el nulo paso de unidades: "Llevo como 30 minutos y no veo que ningún taxi se asome, tampoco una combi. Esto nos perjudica a todos".

La situación se tornó más crítica para usuarios como Ilda Morales, quien visiblemente molesta relató su odisea: "Llevo tres horas aquí y nada. Nada más suben a uno y ya no quieren llevar a más personas".

Hasta el momento se confirmó que durante las acciones de la Artec una combi foránea fue asegurada y remolcada al corralón por no contar con los permisos vigentes para operar.

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JGH