Productores de piña de Tihosuco venden a pie de carretera ante falta de mercado

Debido a que no se cuenta con un mercado seguro y ante el abandono en que se encuentra la obra de construcción del centro de acopio de la comunidad de Tihosuco, productores de la piña de esta localidad, al iniciar de manera intensa la cosecha de esta fruta, han tenido que abrir un puesto de venta en la vera de la carretera federal que cruza en medio de esta localidad.

De acuerdo a información dada a conocer por don Paulino Pat, productor de la piña en la comunidad de Tihosuco, señaló que debido a que actualmente se carece de un mercado seguro donde se pueda colocar la producción de piña que se ha empezado a cosechar de manera intensa en esta localidad.

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Siguió diciendo que los productores han tenido que ingeniárselas para iniciar con la venta del producto del esfuerzo de su trabajo, mediante el programa Sembrando Vida, desde el uso de las redes sociales, y de manera física, hemos instalado un sitio de exposición y venta de la piña en la vera de la carretera federal 295 Valladolid – Felipe Carrillo Puerto, donde se tiene la fruta de montón para que la gente se pueda acercar a ver y de paso que nos compren.

Lamentó que algunos empresarios, como de Cancún, con quien tuvo contacto, quiso regatear el precio, ofreciendo comprarlo a 15 pesos la fruta grande y a diez pesos la piña mediana.

Situación que consideramos esta por debajo del precio que habíamos pensado que era 30 pesos, por lo que decidimos no vendérselo y es por eso que empezamos a venderla de manera directa al publico consumidor.

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Además se trató de contactar con la central de abastos de la ciudad de Oxcutzcab, Yucatán, pero nos hablaron claro que hay mucha producción en José María Morelos, que es donde están adquiriendo este producto. No perdemos los ánimos y vamos a seguir buscando mercado, mientras tanto también estamos vendiendo en esta localidad.

Don Paulino Pat, refirió que en el puesto que abrimos hoy vamos a estar todo este fin de semana, ofreciendo nuestros productos traídos directamente del campo, e incluso hasta ofrecemos una gua de piña para mitigar la sed de las personas que llegan hasta el sitio donde estamos.