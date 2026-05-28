Más de 200 empleados en riesgo por exigir utilidades en Campeche

Más de 200 trabajadores de la maquiladora Colonial Campeche se encuentran en riesgo de perder sus empleos por exigir el reparto de utilidades, esto luego de que se dieran a conocer presuntas amenazas contra la base trabajadora por alzar la voz.

La Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), a cargo de Marco Antonio Sánchez Abnal, alertó que, a petición de la parte afectada, mantiene reuniones con los empleados de la maquila para mediar una solución con los patrones.

El dirigente sindical señaló además que se mantiene comunicación con trabajadores de otras maquiladoras en distintos municipios, como Hopelchén, donde también se han registrado protestas laborales.

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En el municipio chenero, más de 500 empleados se manifestaron contra la empresa “Moyel”, a la que acusaron de ofrecer un bono de mil pesos, cantidad considerada insuficiente e incluso una burla.

Tras una protesta de seis horas, los trabajadores lograron un acuerdo con la empresa, que se comprometió a entregar 2 mil 200 pesos por cada empleado, con lo cual se dio por concluida la manifestación.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el reparto de utilidades (PTU) debe entregarse a más tardar el 30 de mayo.

Protesta

El pasado viernes 22 de mayo, en las instalaciones de “Vertical Kinits”, en San Francisco de Campeche, estalló una huelga por el reparto de utilidades, luego de que los trabajadores acusaran que la empresa pretendía entregar montos muy bajos.

Durante la protesta, los empleados también denunciaron condiciones laborales deficientes, como la falta de respeto en casos de enfermedad, ausencia de permisos para atender emergencias familiares, carencia de áreas de comedor y otras irregularidades.

“Hasta ahora los de la planta no informan, no son transparentes, solo ofrecieron 200 pesos a cada trabajador, por eso inició la protesta”, agregó Marco Antonio Sánchez Abnal.