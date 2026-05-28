Protestas en Chichén Itzá: alternativas abiertas para turistas en Yucatán

La zona arqueológica de Chichén Itzá ha enfrentado días recientes de tensión debido a protestas de artesanos y comerciantes relacionadas con la operación del nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI), situación que provocó cierres temporales y afectaciones al turismo en el Oriente de Yucatán.

Aunque autoridades federales y estatales trabajan en acuerdos para normalizar las actividades, miles de visitantes han comenzado a buscar otras alternativas para disfrutar del patrimonio maya en la entidad.

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Ante este panorama, varias zonas arqueológicas de Yucatán continúan abiertas al público y representan opciones ideales para turistas locales, nacionales e internacionales que desean conocer la riqueza histórica y cultural del estado.

Uxmal, la joya del Puuc

Uxmal es una de las zonas arqueológicas más importantes de México y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Destaca por construcciones emblemáticas como la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas y la Casa de las Tortugas.

Uxmal, conocida como la "Tres veces construida", es un símbolo de la grandeza cultural e histórica de la región / Especial

Ubicada al sur de Yucatán, esta antigua ciudad maya es una de las alternativas más visitadas cuando hay afectaciones en Chichén Itzá.

Ek Balam y su impresionante acrópolis

Otra opción para los viajeros es Ek Balam, famosa por sus murallas y por la conservación de esculturas y relieves mayas. El sitio permite apreciar estructuras elevadas y una vista panorámica de la selva yucateca.

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La zona se encuentra cerca de Valladolid y suele combinarse con visitas a cenotes de la región.

Dzibilchaltún y el Templo de las Siete Muñecas

Muy cerca de Mérida se encuentra Dzibilchaltún, reconocido por el Templo de las Siete Muñecas y por el fenómeno solar que ocurre durante los equinoccios.

La palabra Dzibilchaltún está formada por los vocablos: dzib-escritura, il-locativo, chal-plano y tun-piedra / Especial

El sitio también cuenta con el cenote Xlacah y espacios ideales para recorridos culturales y familiares.

Mayapán, la última gran capital maya

Mayapán es considerada la última gran capital del mundo maya. Aunque menos concurrida que otros complejos arqueológicos, ofrece una experiencia tranquila para quienes buscan explorar pirámides, templos y murallas históricas.