¡Bajo el agua! Intensas lluvias desatan caos vial e inundaciones por segundo día en Campeche

Por segundo día consecutivo, las intensas precipitaciones pluviales registradas en la capital del estado causaron severas afectaciones en vialidades principales como las avenidas Concordia, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Alemán, López Portillo y Gobernadores, entre otras zonas de San Francisco de Campeche.

Noticia Destacada Maquiladoras de Campeche bajo investigación por simular la Ley Silla y amenazar con despidos

El panorama de esta tarde estuvo marcado por ciudadanos buscando refugio de urgencia, motociclistas empujando sus unidades tras quedar varadas, conductores intentando cruzar vialidades desafiando las corrientes de agua y automovilistas estacionados a la orilla del camino en espera de que disminuyera la intensidad de la tormenta.

Este escenario se presenta apenas 24 horas después de la primera precipitación fuerte de la temporada. El pasado 27 de mayo se registraron los primeros estragos en la cotidianidad de la población, los cuales incluyeron la suspensión temporal del servicio de transporte público, inundaciones en zonas bajas y decenas de peatones resguardándose incluso bajo los árboles para mitigar el impacto de la lluvia.

Autoridades pidieron extremar precauciones ante acumulación de agua. / Especial

Ante las condiciones climáticas actuales, las autoridades de Protección Civil exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir o transitar por calles con acumulación importante de agua, respetar estrictamente los límites de velocidad y evitar maniobras de riesgo que pongan en peligro su integridad. Asimismo, se instó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales y medios oficiales.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH