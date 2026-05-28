CNTE prevé llegada de hasta 150 mil maestros a CDMX tras agresiones en Mitla, Oaxaca

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) analiza fortalecer sus protestas en la Ciudad de México, luego de las agresiones registradas contra maestros en San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, donde pobladores confrontaron a integrantes del magisterio que mantenían bloqueada la carretera federal 190.

De acuerdo con uno de los líderes de la CNTE, hasta 150 mil maestros podrían llegar a la capital del país el próximo 1 de junio, como parte de una nueva etapa de movilizaciones.

El dirigente explicó que la decisión será sometida a consulta en Oaxaca, aunque anticipó que podría ser aprobada por el enojo generado entre los docentes tras los hechos ocurridos en Mitla.

CNTE alista llegada masiva de maestros a CDMX

Asimismo se señala que, a raíz de las agresiones, la Sección 22 de Oaxaca podría modificar la estrategia inicial y trasladar a la Ciudad de México al 100 por ciento de sus integrantes, es decir, alrededor de 88 mil maestros.

El plan original contemplaba la participación de solo el 20 por ciento de la sección oaxaqueña. Sin embargo, tras los hechos violentos, la dirigencia prevé una movilización mayor.

Noticia Destacada Enfrentamiento en Mitla: pobladores desalojan a maestros de la CNTE y reactivan bloqueo carretero en Oaxaca

A estos contingentes se sumarían alrededor de 62 mil docentes de otras 29 entidades, entre ellas Guerrero, donde también se prevé la participación total de sus integrantes.

Protesta podría instalarse en Monumento a la Revolución

El dirigente magisterial indicó que, si los contingentes no pueden ingresar al Zócalo capitalino por la presencia policial, la CNTE podría instalarse en el Monumento a la Revolución.

La movilización iniciaría con una marcha desde el Ángel de la Independencia y concluiría con un plantón en el punto que las autoridades permitan ocupar.

Aunado a lo enterior, se lanzó un llamado a organizaciones sociales a sumarse a las protestas del magisterio disidente.

CNTE exige justicia por agresiones en Mitla

Los hechos en San Pablo Villa de Mitla ocurrieron cuando habitantes del municipio exigieron a integrantes de la CNTE liberar la carretera federal 190, que conecta Oaxaca con la Ciudad de México.

Tras la negativa del magisterio, se registró un enfrentamiento y, según videos difundidos, hubo disparos. La CNTE acusó que pobladores armados agredieron a los docentes y responsabilizó al presidente municipal Esaú López Quero, a quien señaló de presuntamente entregar armas y dar la orden para disparar.

La organización también responsabilizó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, por lo ocurrido.

#Maestros de la #CNTE mantienen completamente cerrado el Circuito Interior al cruce con #Reforma a la altura de Chapultepec.



¡Tómalo en cuenta! #HalconOnce pic.twitter.com/kw7lAzctVi — Halcon (@HalconOnce) May 28, 2026

Bloqueo en Circuito Interior se mantiene hasta la tarde

Como parte de las acciones de protesta, alrededor de 800 profesores, según fuentes oficiales, bloquearon este jueves 28 de mayo Circuito Interior, a la altura de Chapultepec y Reforma.

Los manifestantes prevén permanecer en la zona hasta las 15:00 horas, mientras mantienen sus exigencias principales: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la desaparición de la USICAMM y acciones legales por las agresiones en Oaxaca.

Tras los hechos en Mitla, la Sección 22 rompió la mesa de justicia que sostenía con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, en la que se revisaban carpetas de investigación relacionadas con presuntas represiones contra maestros en 2006 durante el gobierno de Ulises Ruiz.

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