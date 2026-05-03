Lluvias dejan sin luz a más de 12 comunidades en Felipe Carrillo Pto

La fuerte lluvia que se precipitó en la zona maya mismo que estuvo acompañado por fuertes vientos, vino a dejar sin servicio de energía eléctrica a más de una 12 de comunidades de la zona sur y poniente del municipio, afectado a más de 8 mil habitantes.

De acuerdo a información que se pudo indagar con vecinos de las comunidades de San Andrés, a través de su subdelegado alertó a la Comisión Federal de Electricidad para que envíe una brigada para que realice la reparación del desperfecto que afecta a casi media docena de localizadas que se ubican en el sur del municipio y que ya llevan más de 12 horas sin energía eléctrica con la caída de las cuchillas.

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Mientras que vecinos de la zona poniente del municipio refieren que por los fuertes vientos, generado por la lluvia que se precipitó en la tarde noche de ayer vino a provocar que las ramas de los árboles golpeen los cables de alta tensión y provocar la caída de las cuchillas.

En esta zona en algunas comunidades la mitad del pueblo no cuentan con energía eléctrica con la caída de una línea en la localidad de Dzula y Laguna Kana.

Esta situación vino a afectar actividades previstas en algunas comunidades como Santa Maria Poniente que se viene realizando la fiesta tradicional.

Esta misma situación padecieron los habitantes de la comunidad de Filomeno Mata que se encuentra en la zona noroeste del.municpio donde se viene desarrollando su fiesta tradicional que se tuvo que paralizar ante la falta de energía eléctrica.