Cabalgata regional reúne a 200 jinetes en Kantunilkín

Más de 200 jinetes, entre participantes locales e invitados de distintos municipios de Quintana Roo y estados vecinos, protagonizaron ayer la primera cabalgata federada de la Asociación Ecuestre de la cabecera, denominada “Lázaro Cárdenas a Caballo”. Se trata de un evento de gran relevancia impulsado por la agrupación que preside Javier Martínez Correa, en coordinación con el H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.

La actividad tuvo como objetivo reforzar la identidad regional y preservar las tradiciones ecuestres que caracterizan al municipio. La amplia asistencia ciudadana evidenció el respaldo social, consolidando esta iniciativa como un nuevo referente en el calendario cultural y deportivo de Lázaro Cárdenas, de acuerdo con los organizadores.

Desde temprana hora, las instalaciones de la Expoferia se convirtieron en la sede del registro oficial, que inició puntualmente a las 10:00. Poco a poco, el recinto se llenó con el sonido de los cascos y el colorido de la vestimenta tradicional.

Noticia Destacada Ciudadanos de Lázaro Cárdenas exigen seguir con la tradición de las corridas de toros

Los asistentes, que acudieron en gran número para presenciar la salida del contingente, manifestaron su agrado por este tipo de encuentros que dinamizan la vida social y económica de Kantunilkín.

Tras el acto protocolario de las 11:00 horas, en el que se destacó la importancia de la federación para elevar la calidad de estas actividades, el numeroso grupo emprendió un recorrido de 13 kilómetros en un ambiente de camaradería y respeto por el entorno natural.

La ruta, cuidadosamente diseñada, permitió transitar por senderos emblemáticos, con puntos de hidratación estratégicos para garantizar el bienestar de los participantes y de los caballos.

El regreso a la Expoferia fue recibido con aplausos y vítores del público. Al concluir el trayecto, los inscritos disfrutaron de una convivencia con comida tradicional y rifas, cumpliendo con la promesa de una jornada de calidad.

El entusiasmo del público fue evidente, destacando la organización y la seguridad que prevalecieron durante toda la actividad, lo que permitió una convivencia armónica entre participantes y espectadores distribuidos a lo largo del recorrido.

Uno de los momentos más emotivos fue la primera Cabalgata Infantil de Caballitos de Cartón. Esta iniciativa, dirigida a menores de 10 años, fomentó la creatividad y el amor por las tradiciones desde edades tempranas. Niñas y niños, con sombreros y caballitos artesanales, participaron con una alegría contagiosa que cautivó a los presentes.

Esta inclusión generacional aseguró la continuidad de la tradición y convirtió la jornada en una celebración familiar, donde los pequeños recibieron premios y sorpresas, fortaleciendo su sentido de pertenencia.

Martínez Correa, presidente de la asociación, expresó su satisfacción por los resultados de esta primera edición federada y destacó que el trabajo conjunto con el Ayuntamiento sienta un precedente para futuras realizaciones.

La participación de invitados de otros municipios y estados reafirmó a Kantunilkín como un destino con potencial para el turismo rural y ecuestre. Los organizadores enfatizaron que esta cabalgata trasciende como una expresión cultural que busca posicionar a Lázaro Cárdenas como un referente de las tradiciones más importantes de Quintana Roo.