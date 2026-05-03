Bajo consumo en el primer trimestre golpea al comercio en Yucatán: dos de cada tres negocios vendieron por debajo de lo esperado

El comercio organizado en Yucatán arrancó el 2026 con señales de debilidad que ya generan preocupación entre empresarios y trabajadores. Más de dos tercios de los negocios en el estado reportan ventas por debajo de lo esperado en el primer trimestre, un desempeño que rompe con la expectativa de recuperación tras la llamada cuesta de enero y que podría impactar directamente en el reparto de utilidades del 2027.

De acuerdo con mediciones internas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Mérida, el 66.9% de sus afiliados reconoce ingresos inferiores a sus proyecciones entre enero y marzo, mientras que apenas un 4.7% logra superarlas. El resto se mantiene en niveles estimados, sin margen de crecimiento. Para el sector, se trata de un indicador claro de que el consumo no ha repuntado con la fuerza necesaria con el paso de los meses.

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El comportamiento preocupa, especialmente, por el contexto estacional del comercio en la entidad. Tradicionalmente, el último trimestre del año concentra la mayor derrama económica, impulsada por aguinaldos, turismo y celebraciones decembrinas, mientras que los primeros meses suelen ser de ajuste. Sin embargo, el sector confiaba en que, conforme avanzara el año, el gasto comenzara a reactivarse de cara a temporadas clave como son la Semana Santa y verano, lo que hasta ahora no se ha consolidado.

Época de alto consumo

En Yucatán, el calendario comercial depende en gran medida de estos picos de consumo. Durante la Semana Santa y la Pascua, la afluencia turística detona las ventas en restaurantes, hoteles y comercios de zonas costeras; en verano, la llegada de visitantes nacionales impulsa sectores como ropa, servicios y entretenimiento; el regreso a clases representa otro momento fuerte para papelerías, zapaterías y tiendas de electrónicos, mientras que fechas como el Día de la Madre, el Buen Fin y, sobre todo, diciembre, suelen marcar los niveles más altos de ingresos del año.

Fuera de estas temporadas, el comercio —integrado en su mayoría por pequeños negocios— se sostiene con el consumo cotidiano, lo que lo hace particularmente vulnerable a cualquier desaceleración económica. Por ello, el bajo desempeño del primer trimestre enciende alertas no solo por el presente, sino por sus implicaciones a mediano plazo.

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Impacto al bolsillo

El presidente de la Canaco en Yucatán, José Enrique Molina Casares, advirtió que el impacto podría trasladarse directamente al reparto de utilidades del próximo año, ya que éste se calcula con base en las ganancias generadas durante el ejercicio fiscal anterior. Es decir, si el 2026 cierra con resultados débiles, los trabajadores podrían recibir menos ingresos por este concepto en el 2027.

Ante este escenario, el llamado del sector empresarial es a la prudencia: ajustar inventarios, evitar sobrecargas en gastos operativos y mantener finanzas sanas serán claves para sortear un entorno incierto. El dirigente también enfatizó que cualquier intento de evadir el pago de utilidades mediante simulaciones es ilegal, y reiteró que desde la cámara se promueve el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Aunque el reparto correspondiente a este año —calculado con base en el 2025— no enfrenta riesgos inmediatos, el horizonte comienza a nublarse. El comercio yucateco se mantiene en vigilancia constante, con monitoreos mensuales del comportamiento de las ventas, consciente de que los próximos meses serán decisivos para revertir la tendencia o confirmar un año de bajo crecimiento.