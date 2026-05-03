Semarnat rechaza ampliación de muelle en Cozumel

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización de impacto ambiental al proyecto de ampliación del muelle de cruceros SSA México en Cozumel, ante lo cual el Colectivo Ciudadano Isla consideró que la dependencia federal realizó un análisis a fondo y detectó que la solicitud en materia ambiental fue imprecisa al omitir las afectaciones que causaría al arrecife de coral Villa Blanca.

Con el dictamen de la dependencia federal, se determinó que un segundo muelle para cruceros queda rechazado por autoridades ambientales en la “Isla de las Golondrinas”, en un proyecto que contemplaba una inversión de 882 millones de pesos.

En el resolutivo del expediente 23QR2025TD013, la Semarnat concluyó que no es factible otorgar la autorización en materia de impacto ambiental, ya que la obra podría generar desequilibrios ecológicos severos en el ecosistema marino.

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La negativa se sustenta en la presencia de parches arrecifales y especies listadas en la NOM-059 dentro del área de influencia directa, además de que la colindancia inmediata con el sistema arrecifal Villa Blanca incrementa el riesgo ambiental, conforme a lo establecido en el programa de ordenamiento ecológico marino del Golfo de México y Mar Caribe.

Al respecto, el colectivo explicó que esto obedece a que la ampliación del muelle SSA es “gigantesca” y se extiende hasta traslaparse con la zona de influencia de la cuarta terminal, lo que representa una afectación directa a esta barrera arrecifal.

Sseñaló que SSA México incurre en las mismas irregularidades que cometió Muelles del Caribe durante la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), al incorporar información errónea en dicho documento, donde se niegan afectaciones e incluso la presencia del arrecife.

De acuerdo con el dictamen publicado en la Gaceta Ecológica, el proyecto contemplaba la construcción de un nuevo duque de alba, así como la ampliación del muelle actual dentro de la zona federal marítima de la terminal, ubicada en la zona sur de la “Isla de las Golondrinas”.

Se pretendía construir un nuevo centro comercial, un edificio terminal y un club de tripulación, así como la demolición de la plaza comercial actual, las arrendadoras de autos, el kiosco y el bar de playa, según se establecía en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

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Por su parte, el resolutivo emitido por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental señala que entre los principales impactos negativos de la obra se encuentra la modificación permanente de la morfología del lecho marino.

Adicionalmente, se generarían residuos urbanos derivados de la actividad humana, los cuales, en caso de una disposición inadecuada, podrían convertirse en fuente de contaminación del fondo marino.

La Terminal Internacional de Cruceros Cozumel de SSA México es uno de los tres muelles que operan en la isla; en el 2025 recibió casi el 40% de los cruceros y pasajeros que desembarcaron en ese destino.

El proyecto incluía la construcción de un muelle con forma de “L”, con una superficie de 1.16 hectáreas, que permitiría el atraque de embarcaciones de hasta 362 metros de eslora; sería edificado sobre pilotes de acero y losas de concreto prefabricadas, y estaría compuesto por un puente de acceso o pasarela y una plataforma de atraque, cuyo desplante iniciaría en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), área desprovista de vegetación costera.