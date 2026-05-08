Propietario de Animalandia detenido por explotación de fauna solicita amparo

La solicitud de amparo promovida por Félix Sandoval Jaime, propietario del establecimiento Animalandia Maya, fue admitida por el Juzgado Noveno de Distrito de Quintana Roo tras su detención por presunto maltrato animal, aunque la medida federal no le permite por ahora recuperar su libertad.

De acuerdo con el expediente 485/2026 de amparo indirecto, el juez concedió una suspensión de plano únicamente para protegerlo contra posibles actos de incomunicación, desaparición forzada, tortura psicológica y malos tratos mientras permanece bajo custodia de las autoridades.

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Según información del Registro Nacional de Detenciones, Félix Sandoval Jaime permanece ingresado desde el pasado 3 de mayo en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, donde continúa a disposición de las autoridades mientras se define su situación jurídica mediante la audiencia inicial de formulación de imputación y eventual vinculación a proceso.

El detenido, identificado además como ex suplente de regidor durante el antepasado trienio del Ayuntamiento de Playa del Carmen, fue asegurado luego de un operativo realizado hace una semana en el negocio Animalandia Maya, ubicado en la Quinta Avenida con calle 12, sitio donde autoridades detectaron presunta explotación de fauna silvestre utilizada para fotografías con turistas.

Durante la intervención fueron rescatados 16 ejemplares que, de acuerdo con los primeros reportes oficiales, presentaban condiciones de desnutrición derivadas del manejo al que eran sometidos para fines comerciales.

Entre los animales asegurados se encontraban seis felinos, ocho primates y dos micos de noche, especies que presuntamente eran utilizadas como atractivo turístico para la toma de imágenes a cambio de pagos económicos.

Autoridades estatales informaron el pasado miércoles que los ejemplares permanecen bajo resguardo en Aktun Chen Park, donde reciben atención y permanecen en proceso de recuperación tras el aseguramiento realizado por las autoridades.

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Aunque las investigaciones continúan abiertas, documentos federales refieren que Félix Sandoval Jaime contaba con autorización vigente para el manejo de especies mediante una Unidad de Manejo Ambiental (UMA).

De acuerdo con el expediente DGVS-PIMVS-EA-110-QROO/10 emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el permiso se encontraba activo al momento del operativo efectuado en el establecimiento.

Dentro del procedimiento de amparo, el próximo 18 de mayo se llevará a cabo una audiencia incidental en la que el juez federal determinará si las medidas cautelares otorgadas pueden modificarse o mantenerse, así como definir si existe alguna posibilidad jurídica de que el acusado continúe su proceso fuera del centro de retención.