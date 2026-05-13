Kitesurf impulsa la llegada de deportistas a Isla Blanca

El kitesurf ya se consolidó como una referencia del deporte extremo en Isla Blanca, sobre las aguas de la laguna Chacmuchuch, durante la actual temporada de vientos del sur. Tour operadores que comercializan esta actividad en la zona continental de Isla Mujeres confirmaron la presencia diaria de más de 50 personas y señalaron que el servicio mantiene una importante derrama económica, con reservaciones constantes desde ahora y hasta el verano.

Prestadores turísticos estiman que se movilizarán en promedio 7 mil 500 visitantes entre febrero y junio, con un flujo diario cercano a 50 personas durante cinco meses. Calculan además una derrama aproximada de 26.2 millones de pesos, considerando tarifas de 3 mil 500 pesos por persona en sesiones privadas de tres horas.

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Una empresa ofrece experiencias de hasta nueve horas por un costo de 8 mil 550 pesos por usuario, por lo que la elección depende de las preferencias de cada cliente, aprovechando que los vientos frecuentes alcanzan rachas superiores a los 35 kilómetros por hora.

Gaston Vitale comentó que vivió una de las mejores experiencias de kitesurf de su vida en junio del 2025. Destacó el trabajo del instructor Alejandro, quien lo guió durante las horas de enseñanza y práctica, además de recomendar esta actividad extrema en Isla Blanca, zona colindante con playa Acapulquito, donde se ubica uno de los tres campamentos que ofrecen el servicio.

Los vientos del sur son considerados ideales esta temporada, aunque también se aprovechan las corrientes provenientes del norte y del este, aunque con menor intensidad.

Lázaro Juárez, integrante del equipo de un operador turístico, afirmó que Isla Blanca ya se convirtió en un punto de referencia para quienes buscan disfrutar el vuelo sobre el agua. Explicó que las personas con experiencia pueden realizar recorridos prolongados, mientras que los principiantes reciben capacitación básica por parte de instructores especializados, logrando incluso elevarse desde la primera sesión.

Los clientes provienen principalmente de hoteles ubicados en Costa Mujeres, Cancún, Puerto Morelos y la Riviera Maya. Se trata, dijo, de un segmento con alto poder adquisitivo, atraído por este deporte extremo en un entorno poco saturado y con aguas poco profundas como las de la laguna Chacmuchuch.

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Desde las alturas, los participantes pueden observar Bahía de Mujeres, Isla Mujeres, Cancún, Ciudad Mujeres, la parte norte de Isla Blanca y el Parque Nacional Isla Contoy. Los visitantes llegan a las zonas de práctica en vehículos con capacidad para una docena de pasajeros, según se aprecia en las distintas unidades disponibles en cada campamento.

Antes de la pandemia, Jorge Romero relató que conoció el lugar hace ocho años y acudió acompañado de personas expertas para practicar kiteboarding, otra modalidad de este deporte. Describió la experiencia como “muy padre” y destacó que el sitio es ideal debido a que el nivel del agua apenas llega a las rodillas y la extensión de playa permite desarrollar cómodamente la actividad.

Por su parte, Jorgelina Daneri recordó que visitó el lugar en el 2023 como principiante. Comentó que el aprendizaje requiere paciencia y reconoció el trabajo de los instructores, a quienes recomendó ampliamente para quienes buscan mejorar día con día en esta disciplina extrema.