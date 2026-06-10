Taxista invade carril y choca a motociclista y acompañante en Cancún

Taxista del sindicato Andrés Quintana Roo que circulaba sobre la avenida Lombardo toledano al intentar incorporarse a la avenida Chetumal le realizó una invasión de carril a un motociclista que viajaba acompañado de una mujer.

Del impacto entre ambas unidades los tripulantes de la motocicleta salieron proyectados contra el pavimento resultando lesionada la mujer que venía de copiloto.

Noticia Destacada Aparatosa volcadura genera caos vial en bulevar Luis Donaldo Colosio de Cancún

Testigos en el lugar de los hechos mencionaron que el taxista intentó ganarle el paso al conductor de la motocicleta sin tener éxito derivado a quien ese cruce de la avenida Chetumal con Lombardo toledano siempre hay accidentes de este tipo.

Durante varios minutos los lesionados esperaron el arribo de una ambulancia para recibir la atención hospitalaria y la presencia de elementos de la dirección de tránsito municipal para el deslinde de responsabilidades