Aparatosa volcadura genera caos vial en bulevar Luis Donaldo Colosio de Cancún

Un aparatoso accidente se registró esta tarde en el bulevar Luis Donaldo Colosio, cuando una camioneta, tipo Pick Up, derrapó y brincó el camellón lateral, donde se volcó y colisionó a otro vehículo en el sentido del Aeropuerto de Cancún hacia el centro de la ciudad, un kilómetro antes de llegar al Distribuidor Vial.

Los primeros reportes señalaron que los ocupantes de ambas camionetas salieron ilesos y únicamente se reportaron cuantiosos daños materiales, principalmente en la unidad que terminó volcada sobre su costado derecho.

De manera preliminar se indicó que el conductor de la camioneta, marca JAC, de color rojo, perdió el control por la cinta asfáltica mojada por una lluvia, al ingresar a los carriles laterales que conducen a la glorieta del Distribuidor Vial Kabah-Colosio.

Del fuerte impacto con el camellón lateral, el vehículo dio un giro de 180 grados, se volcó sobre su costado derecho y con esto invadió los carriles centrales, en el mismo sentido hacia el centro de la ciudad.

La camioneta volcada colisionó con su parte del techo el costado derecho de la otra unidad, una Ford tipo Explorer de color negro. En esa posición terminaron su desplazamiento.

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Ante el reporte del fuerte accidente, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal acudieron al lugar y cerraron la circulación en los carriles centrales que conducen al paso a desnivel del Distribuidor Vial Kabah-Colosio.

Ante esto, la circulación se saturó en los carriles laterales, en dirección al centro de la ciudad, lo que generó un caos vial en la hora pico del tráfico.

Los agentes de Tránsito solicitaron los servicios de una grúa para retirar la camioneta volcada, la cual resultó con severos daños en la carrocería y registró el desprendimiento del neumático posterior izquierdo, mientras el otro vehículo registró algunas afectaciones en el costado derecho.

Esta fue la segunda volcadura en un lapso de 24 horas en el bulevar Luis Donaldo Colosio, pues apenas la tarde del lunes, una camioneta se salió de control, subió al área del camellón central, donde impactó un poste del alumbrado público y terminó volcada sobre la cinta asfáltica. En el lugar se indicó que golpeó a un peatón, quien sufrió algunas lesiones.