Automedicación impide conocer la cifra real de casos de varicela en Kantunilkín

Autoridades de Salud reportaron una falta de registros oficiales de brotes de varicela en la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, debido a que muchas familias optan por el autocuidado, automedicación y el aislamiento en sus hogares en lugar de acudir a centros médicos, lo que impide que los casos se reflejen en estadísticas formales.

El coordinador de Salud municipal advirtió que esta situación, sumada a la resistencia a la atención institucional y el uso de remedios caseros, podría dificultar el control ante un posible brote masivo. La varicela, causada por el virus varicela-zóster, es altamente contagiosa y se transmite por aire (tos o estornudos) o por contacto con lesiones. Sus síntomas incluyen fiebre, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de apetito y un sarpullido con picazón que evoluciona en ampollas y costras.

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Señalaron que el periodo de contagio inicia formalmente dos días antes de la aparición del sarpullido y se extiende de forma activa hasta que la última ampolla se ha transformado en costra, lo que eleva el riesgo en entornos cerrados.

En tanto el panorama epidemiológico real se mantiene oculto dado que las amas de casa prefieren encerrar a sus hijos y adquirir los medicamentos que consideran pertinentes bajo su propio criterio en las farmacias locales, expuso el Director se Salud municipal.

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En el sector educativo básico no se han reportado casos oficiales en primarias ni secundarias, según directivos y la Secretaría de Educación y Cultura, pero en el nivel medio superior, específicamente en el CBTA 186, se confirmaron posibles casos entre estudiantes, por lo que se aplicaron medidas de aislamiento y control.

Autoridades sanitarias reiteran que, aunque la enfermedad suele ser leve en niños, la automedicación puede ser peligrosa. Recomendaron seguir un tratamiento sintomático con paracetamol o ibuprofeno (evitando aspirina por riesgo de Síndrome de Reye), uso de calamina o baños de avena para la picazón, higiene adecuada y uñas cortas para prevenir infecciones secundarias.