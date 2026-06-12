Avanzan trabajos de sustitución de poste derribado por yate abandonado en Kantunilkin

Cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentran trabajando a marchas forzadas desde las primeras horas de este viernes en la sustitución de un poste de madera dañado, ubicado en la entrada de la comunidad de El Cedral, a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal.

Las labores de reemplazo iniciaron formalmente esta mañana tras el retiro de una embarcación de recreo que obstruía la zona, la cual impactó la estructura la tarde-noche del jueves, dejando a cientos de familias sin energía por un lapso de cuatro horas, como se informo oportunamente.

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De acuerdo con los reportes viales, el incidente ocurrió cuando una camioneta que transportaba un yate cruzó a exceso de velocidad un tope en el acceso a El Cedral, el fuerte impacto con el reductor de velocidad provocó que el remolque se desprendiera de la camioneta, proyectándose directamente contra el poste de la CFE.

Tras percatarse de la magnitud del accidente, el conductor de la camioneta decidió darse a la fuga, dejando el remolque y el yate completamente abandonados en el sitio, además de las familias sin el suministro eléctrico.

El conductor se dio a la fuga tras el accidente / Especial

Las autoridades locales ya han asegurado la embarcación y se encuentran a la espera de que sea reclamada por su propietario para iniciar el deslinde de responsabilidades y el cobro de los daños materiales ocasionados a la infraestructura federal.

El fuerte impacto derribó la línea de alta tensión, dejando a oscuras a cientos de familias, las poblaciones afectadas por este corte de energía fueron: El Cedral (zona del impacto), Ideal, Ignacio Zaragoza, Nuevo Xcán y Popolnah (comunidad vecina en el estado de Yucatán).

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El jefe de la oficina de la CFE en Kantunilkín, Ricardo León, informó que durante la misma noche del jueves el personal técnico ejecutó labores de sectorización de la zona, esta maniobra permitió redistribuir el flujo eléctrico a través de vías alternas, logrando restablecer el servicio en las comunidades afectadas pocas horas después del percance, sin embargo, debido al clima no pudo realizarse el cambio de poste.

Fue hasta hoy viernes por la maña cuando comenzaron las labores de las cuadrillas de la CFE y se espera que en el transcurso del día de hoy concluyan de forma definitiva los trabajos de instalación del nuevo poste para normalizar por completo la red eléctrica de la región.