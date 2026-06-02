Rechazan posible aumento a tarifas de parquímetros en Playa del Carmen

La concesionaria Playaparq amenaza con aumentar las tarifas por el uso de los parquímetros instalados en la vía pública en esta ciudad de Playa del Carmen, y esto ha causado inconformidad ciudadana, cuando la empresa ha estado robando en vía pública, opinaron los ciudadanos: Justino Mendoza, Miguel Ángel Santiz, Rusbel Gutiérrez Santos e Ismael Gómez Lara.

El encargado de la concesionaria Pedro de Velazco dio a conocer en fechas recientes del posible aumento a la tarifa por el uso de los parquímetros para optimizar los servicios y evitar problemas sociales.

Noticia Destacada Playaparq cobró parquímetros en día festivo a pesar de ser ilegal en Playa del Carmen

Advirtió que para mejorar el servicio es necesario aumentar las tarifas, y que la propuesta lo haría llegar a las autoridades municipales.

Sin embargo, para el ciudadano, Justino Mendoza, "esto es un robo a la ciudadanía, no hay turismo, la economía se cayó y ahora pretenden aumentar las tarifas por el uso de la vía pública, más bien las autoridades deberían revocar esa concesión, ya que más que beneficio están robando a los ciudadanos", refirió.

Habitantes y comerciantes expresaron su rechazo a la propuesta de aumentar el costo / Gustavo Escalante

Desde mi opinión, no estoy de acuerdo que esta concesionaria siga operando en esta ciudad, porque más que beneficiar a la ciudad está causando serios problemas económicos, dijo el comerciante, Fernando Salazar Oxté.es una injusticia, las autoridades deben estudiar este caso para derogar la concesión y no permitir más abusos, comentó el ciudadano, Miguel Ángel Santiz.

Para el ciudadano, Rusbel Gutiérrez Santos, las autoridades municipales deben revocar la concesión que tanto daño ha venido provocando a Playa del Carmen y a los visitantes, esta gente ya no quiere trabajar, son delincuentes camuflados de empresarios, comentó.

Desde que llegó esta concesionaria a Playa del Carmen solo ha provocado inconformidades por el robo, al colocar inmovilizados a los neumáticos de los vehículos, que fácil manera de robar a la gente.

Noticia Destacada Residentes de Playa del Carmen denuncian cobros excesivos de Playaparq

Esta claro que el gobierno no protege a los ciudadanos, y cuando ayuda lo hace a cambios de votos electorales, creo que como ciudadanos debemos ser más analistas en política para no caer en el juego de hambre, dijo el ciudadano, Ismael Gómez Lara.

La empresa denominada “Promotora de Reordenamiento Urbano” vendría supuestamente a favorecer la movilidad del primer cuadro de Playa del Carmen, sin embargo, ahora está condicionando digitalizar los servicios a cambio de un aumento a las tarifas, está justificando el alza con la promesa de una modernización tecnológica, sin embargo, esto es un abuso que las autoridades deben de detenerlo, agregó Gómez Lara.