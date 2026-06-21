Rescatan con vida a don Fermín tras permanecer 72 horas perdido en Felipe Carrillo Puerto

Sin perder la esperanza de encontrar con vida a don Fermin Aguilar, una brigada integrada por sus compañeros ejidatarios, se adentraron varios kilómetro dentro de la espesura de la selva, y tras 72 horas de permanecer atrapado en el monte el abuelito fue localizado con vida y rescatado para que sea ingresado al hospital general para su atención médica.

Mientras transcurría las horas, y los días, la angustia entre los familiares y amistades de Don Fermin Aguilar, incrementaba e incluso había recurrido a la ayuda de los rezadores mayas para realizar un ritual a los dioses del monte y a los Aluxes, para que pudieran liberar al abuelito y pudiera regresar a casa con vida.

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La brigada de los ejidatarios no claudicaron por lo que desde a muy temprana hora del sábado, nuevamente reanudaron la búsqueda de don Fermin Aguilar, y en esta ocasión, se internaron a varios kilómetros de los limites de la colonia Emiliano Zapata II, para recorrer la espesura de la selva e incluso se adentraron en zonas donde yo se contaba con caminos, únicamente brechas y zonas sin se recorrido, con la esperanza de encontrar al abuelito, quien dejaba algunos rastros en su trayecto, dejando ramas quebradas o dobladas.

Fue hasta 09 horas con 30 minutos cuando la brigada de donde Nicolás Montalvo ejidatario de Felipe Carrillo Puerto, se introdujeron en la espesura de la selva, y pudieron localizar a Don Fermin y su mascota, pero tras hacer el reporte del hallazgo demoró ya que no contaban con señal móvil por la zona.

Pero tras conocerse que ya había sido localizado al abuelito, una segunda brigada se dirigió a la zona para ayudar a extraer a don Fermin quien se encontraba agotado y pudo sobrevivir tracias a que llevaba su harina de Maseca y miel y agua para con ello preparar su atole y tener un poco de energía para sobrevivir mientras llegaba la ayuda.

El humo de una fogata ayudó a que las brigadas y el helicóptero de apoyo ubicaran el punto donde se encontraba el adulto mayor. / Especial

En el operativo de rescate, también se sumó un helicóptero de la Policía de Playa del Carmen, cuyos ocupantes sobrevolaron la zona, mientras que la brigada que había localizado a don Fermin, había encendido una fogata cuyo humo pudo facilitar la ubicación del punto de donde se encontraba y de esta manera dirigir a la segunda brigada hasta dicho punto.

En el operativo de búsqueda se sumaron elementos de la Policía Municipal, Estatal, Policía de Investigación, Ejercito Mexicano, la Secretaria de Marina, Guardia Nacional además de grupos de rescate, y decenas de voluntarios que desde el reporte del extravío se había sumado a la búsqueda.

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El rescate de don Fermin Aguilar, desde las entrañas de la selva para ello se tuvo que construir una camilla a base de madera y tela de ropa, donde fue colocado mientras que la brigada se encargaba de sostenerlo para caminar en una zona accidentada derivado de la espesura del monte y piedras en el trayecto.

Por lo que fue hasta las 11 horas con 30 minutos que lograron sacarlo del monte y llegar al punto donde estaba siendo aguardado por una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos le bridaron los primeros auxilios para luego ser trasladado al hospital general de esta ciudad para su atención médica.