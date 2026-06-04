Estudiantes se manifiestan frente para exigir mejoras al Albergue Estudiantil Felipe Carrillo Puerto

Una veintena de estudiantes del Albergue Estudiantil Felipe Carrillo Puerto, se manifestaron en frente de palacio municipal, para exigir atención al albergue y a los estudiantes que en este sitio radican, por lo que también exigen su rehabilitación. Los estudiantes prometieron regresar a manifestarse el próximo mes en frente de palacio municipal, al no ser atendidos por ninguna autoridad.

Los estudiantes arribaron frente a palacio municipal con pancartas en mano, para luego proceder a hacer una serie de exigencias, con el apoyo de un equipo de sonido.

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Uno de los estudiantes, hizo una serie de señalamientos al exponer que desde hace mas de un año que vienen exigiendo que se les atienda sus demandas fundamentales y sin que hasta el momento sean atendidos por parte del Ayuntamiento, que encabeza la presidenta municipal Mari Carmen Hernández Solis.

En las demandas hizo referencia se encuentra la rehabilitación de las instalaciones del albergue, que igualmente se encuentra en malas condiciones, la construcción del techo para que funcione para lo que tal fue construido, además solicitaron un subsidio mensual, para el pago de los servicios de energía eléctrica, servicios de internet, y los gastos de servicios que se requieren.

Mientras que en las pancartas que portaban los estudiantes se podía apreciar una serie de leyendas en la que destaca, “El albergue estudiantil Felipe Carrillo Puerto, necesita rehabilitar sus instalaciones, solución a nuestras demandas, los jóvenes de los albergues estudiantiles somos el futuro. Menos promesas mas soluciones", subsidio para el albergue.