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Quintana Roo / Riviera Maya

Estudiantes se manifiestan frente para exigir mejoras al Albergue Estudiantil Felipe Carrillo Puerto

Los jóvenes denunciaron que desde hace más de un año han solicitado apoyo para atender necesidades sin obtener respuesta.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

4 de jun de 2026

1 min

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Durante la protesta, los estudiantes advirtieron que volverán a manifestarse si no reciben respuesta de las autoridades
Durante la protesta, los estudiantes advirtieron que volverán a manifestarse si no reciben respuesta de las autoridades / Justino Xiu Chan

Una veintena de estudiantes del Albergue Estudiantil Felipe Carrillo Puerto, se manifestaron en frente de palacio municipal, para exigir atención al albergue y a los estudiantes que en este sitio radican, por lo que también exigen su rehabilitación. Los estudiantes prometieron regresar a manifestarse el próximo mes en frente de palacio municipal, al no ser atendidos por ninguna autoridad.

Los estudiantes arribaron frente a palacio municipal con pancartas en mano, para luego proceder a hacer una serie de exigencias, con el apoyo de un equipo de sonido.

La protesta provocó afectaciones al tránsito vehicular en el sentido de la avenida Tulum hacia la Bonampak.

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Uno de los estudiantes, hizo una serie de señalamientos al exponer que desde hace mas de un año que vienen exigiendo que se les atienda sus demandas fundamentales y sin que hasta el momento sean atendidos por parte del Ayuntamiento, que encabeza la presidenta municipal Mari Carmen Hernández Solis.

En las demandas hizo referencia se encuentra la rehabilitación de las instalaciones del albergue, que igualmente se encuentra en malas condiciones, la construcción del techo para que funcione para lo que tal fue construido, además solicitaron un subsidio mensual, para el pago de los servicios de energía eléctrica, servicios de internet, y los gastos de servicios que se requieren.

Mientras que en las pancartas que portaban los estudiantes se podía apreciar una serie de leyendas en la que destaca, “El albergue estudiantil Felipe Carrillo Puerto, necesita rehabilitar sus instalaciones, solución a nuestras demandas, los jóvenes de los albergues estudiantiles somos el futuro. Menos promesas mas soluciones", subsidio para el albergue.

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