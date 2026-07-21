Choque de dos Metrobuses en Insurgentes Sur; deja varios lesionados.

Este martes 21 de julio de 2026, se reportó el choque por alcance entre dos unidades del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX). Este accidente dejó un saldo de 16 personas lesionadas en la alcaldía Cuauhtémoc, zona en la que los heridos recibieron atención médica.

El accidente ocurrió sobre Avenida Insurgentes Sur y la calle Bajío, a la altura de la estación Nuevo León (Colonia Roma Sur). De acuerdo con el reporte oficial, mismo que fue emitido por la administración del Metrobús, la unidad de número 345 impactó por la parte trasera al autobús 2392.

Tras la colisión, ambos operadores alertaron al Centro de Control de Metrobús, desde ahí se coordinó la llegada de los servicios de emergencia. Al sitio llegó personal paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, además de bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para dar valoración prehospitalaria a los usuarios.

Atendemos el reporte del choque entre dos unidades de transporte público en la Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que las personas que resultaron lesionadas son atendidas en el lugar por personal del ERUM@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/BRffkn2ezW — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 21, 2026

Se informó que de las 16 personas afectadas ninguna presentó lesiones de gravedad. Aunado a esto, se señaló que las dos unidades involucradas permanecieron en el punto mientras personal del organismo, aseguradoras y representantes de las empresas operadoras gestionaban los pases médicos e indemnizaciones correspondientes.

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